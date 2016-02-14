کمتر از ۵ تخت سوختگی استاندارد داریم/طلاق در همسران سوخته

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد جواد فاطمی صبح یکشنبه در نشست خبری پنجمین کنگره کشوری سوختگی که قرار است ۵ و ۶ اسفند ماه در مرکز همایش‌های رازی برگزار شود، به تشریح وضعیت بیماران سوختگی درکشور پرداخت و گفت: سوختگی در کشور ما خیلی شایع است به طوری که میزان آن ۱۰ تا ۱۵ برابر میانگین جهانی است.

وی از استاندارد نبودن اماکن مسکونی و عمومی و همچنین استاندارد نبودن وسایل گرمایشی و پخت و پز به عنوان مهمترین عوامل شیوع سوختگی در کشور نام برد و گفت: متاسفانه در زمینه درمان بیماران سوختگی نیز دچار مشکلات بسیار جدی هستیم به طوری که بیمارستان‌های سوختگی در کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند.

رئیس انجمن حمایت از بیماران سوختگی با اعلام اینکه قرار بود تا پایان سال ۹۴ تعداد ۲۴۰۰ تخت سوختگی در کشور داشته باشیم، گفت: در حال حاضر تنها ۸۸۶ تخت سوختگی داریم که از این بین به اندازه انگشتان یک دست نیز تخت سوختگی استاندارد نداریم.

فاطمی با اشاره به اینکه اتاق سوختگی باید ایزوله و تنها دارای یک تخت باشد، گفت: در حال حاضر اتاق‌های سوختگی بیمارستان‌ها بیش از دو تخت و بیشتر دارند.

وی از بالا بودن مرگ و میر بیماران سوختگی در کشور خبر داد و گفت: روزانه ۱۰ نفر در کشور بر اثر سوختگی می‌میرند.

رئیس مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اعلام اینکه سوختگی قابل پیشگیری است، تاکید کرد: در بخش درمان و تجهیزات سوختگی ۳۰ تا ۴۰ سال از دنیا عقب‌تر هستیم. همچنین در بحث آموزش و نظارت و ارزیابی نیز بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم.

فاطمی در ادامه به آسیب‌های اجتماعی ناشی از سوختگی در کشور اشاره کرد و گفت: میزان طلاق در همسران دچار سوختگی بالاست و این مسئله در بین زنان دچار سوختگی بیشتر مشاهده می‌شود. همچنین میزان افسردگی و خودکشی و مشکلات زناشویی ناشی از سوختگی نیز قابل توجه است.

وی با انتقاد از اینکه حتی یک کلینیک جامع سوختگی در کشور نداریم، اظهار داشت: سوختگی بیماری فقراست و سطح درآمدی بیماران دچار سوختگی بسیار پایین است و از همین رو امکان درمان برای آنها تا حدود زیادی وجود ندارد.

دبیر علمی پنجمین کنگره سوختگی کشوری با اشاره به اینکه هزینه‌های درمان بیماران سوختگی در کشور خیلی گران است، تاکید کرد: لباس سوختگی جزو واجباتی است که می‌بایست بیمار از آن استفاده کند اما متاسفانه این لباس‌ها تحت پوشش بیمه‌ها نیست و بیماران می‌بایست از یک میلیون تا هشت میلیون تومان بابت تهیه این لباس‌ها هزینه کنند.

فاطمی با اعلام اینکه تعویض لباس سوختگی می‌بایست هر ۶ ماه یکبار انجام شود، گفت: به دلیل بالا بودن هزینه‌های تهیه لباس سوختگی، بیماران اغلب امکان تعویض لباس خود را ندارند و بیمه‌ها نیز این هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهند.

وی همچنین از پمادهای سوختگی به عنوان یکی دیگر از نیازهای اساسی بیماران دچار سوختگی نام برد و گفت: این پمادها نیز تحت پوشش بیمه‌ها نیستند و قیمت آنها اغلب بالای ۱۰۰ هزار تومان است؛ به طوری که یک بیمار دچار ۳۰ درصد سوختگی حداقل در ماه ۶۰۰ هزار تومان باید بابت تهیه پماد سوختگی هزینه کند.

فاطمی با اسفناک‌ خواندن وضعیت بیماران سوختگی در کشور گفت: خدمات‌رسانی به بیماران دچار سوختگی باید رایگان باشد و این جزو وظایف دولت است.

رئیس مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اعلام اینکه در حال حاضر تنها پنج بیمارستان سوختگی در کشور داریم، تاکید کرد: بیمارستان‌های سوختگی ورشکسته هستند و بخش خصوصی نیز تمایل به ایجاد بیمارستان سوختگی ندارد.

فاطمی در ارتباط با وضعیت درمان بیماران سوختگی در کشور گفت: یکی از موضوعات اساسی، جایگزین‌های پوست سوخته است به طوری که یک بیمار دچار ۷۰ درصد سوختگی نمی‌تواند از ۳۰ درصد باقیمانده پوست سالم خود استفاده کند، در نتیجه می‌بایست برای او از پیوند پوست استفاده کرد؛ در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه یک کف دست پوست ۱۶ هزار دلار است و ما حدس می‌زنیم در کشور هر درصد سوختگی، پنج میلیون تومان هزینه داشته باشد که با این اوصاف یک بیمار دچار ۲۰ درصد سوختگی می‌بایست ۱۰۰ میلیون تومان هزینه درمان کند.

وی ادامه داد: در حالی که بیمه‌ها حتی یک دهم این هزینه‌ها را نیز پوشش نمی‌دهند.