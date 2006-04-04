دكتر "حسين توكلي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: طبق برنامه ريزي هاي سازمان سنجش و آموزش كشور كارنامه هاي داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد 14 ارديبهشت ماه توزيع مي شود و داوطلبان مي توانند كارنامه اوليه و فرم انتخاب رشته خود را از حوزه هاي امتحاني خود دريافت كنند.

وي اظهار داشت: سازمان سنجش سه برابر ظرفيت پذيرش را مجاز به انتخاب رشته اعلام مي كند و كارنامه اين افراد را از طريق پست سفارشي به آدرس آنها ارسال مي كند.

معاون سازمان سنجش و آموزش كشور خاطر نشان كرد: داوطلبان مجاز به انتخاب رشته تا پايان روز اداري 16 ارديبهشت ماه مهلت دارند فرم انتخاب رشته خود را تكميل و به سازمان سنجش ارسال كنند.

وي با بيان اين كه تعداد پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد در سال جاري به طور كامل مشخص نشده است، اضافه كرد: سازمان سنجش پيش بيني مي كند ظرفيت پذيرش در اين دوره 10 تا 15 درصد افزايش داشته باشد.