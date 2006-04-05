برگزاري جشنواره عكس مطبوعات در سال جاري

" محمود عبدالحسيني " رييس انجمن صنفي عكاسان مطبوعات، درگفت وگو با خبرنگارتجسمي " مهر"، با اعلام اين مطلب درتوضيح برنامه هاي انجمن صنفي عكاسان مطبوعات درسال جديد گفت : ديدار از خانواده قربانيان سانحه هوايي سي - 130 نيز يكي ديگر از كارهايي بود كه درسال 85 انجام داديم . دراين خصوص به سراغ خانواده " عليرضا برادران "، " رسول كاظم نژاد" و" كربلايي احمد " رفتيم و با دلجويي از بازماندگان آنها سعي كرديم دركمال اخلاص ، آن چه درتوان داريم را براي آنها انجام دهيم كه آموزش عكاسي به فرزندان آنها يكي از اين فعاليت ها به شمار مي رود . از آن جايي كه سال جديد سال پيامبر اكرم نام گذاري شده است به خانواده اين عكاسان لوح حضرت " محمد" ص اهدا كرده ايم .



محمود عبدالحسيني

رييس انجمن صنفي عكاسان مطبوعات به جشنواره عكس مطبوعات درفصل تابستان اشاره كرد و افزود : اين جشنواره قراراست درتيريا مردادماه سال جاري برگزار شود كه درحال حاضر مشغول آماده سازي و فراهم كردن مقدمات آن هستيم . همچنين برقراركردن پاره اي ازامكانات براي رفاه حال عكاسان مطبوعات و فراهم كردن مسائلي از قبيل بيمه و... ازديگر فعاليت هاي انجمن صنفي عكاسان مطبوعات درسال جديد است .

" محمود عبدالحسيني " درپاسخ به اين پرسش خبرنگارتجسمي " مهر" كه درسال جديد انجمن صنفي عكاسان مطبوعات چه رويه اي براي بهبود وضعيت عكاسان اين حيطه در نظر خواهد گرفت، نيز تصريح كرد : درطي ديدارهايي كه با سردار" طلايي " و " مختارپور " معاونت امور مطبوعاتي انجام داده ايم، تعدادي از كارت هاي خبرنگاري بين عكاسان مطبوعات به عنوان يك شناسه قانوني توزيع مي شود. همينطور با رايزني هاي متعدد با مسئولان مطبوعات، انجمن صنفي مطبوعات تصميم به مرتفع كردن ساير مشكلات عكاسان خبري گرفته است . نيروي انتظامي نيز به توزيع كاورهاي مخصوص بين عكاسان مطبوعات مي پردازد و قراراست كارت هاي خاصي نيز تهيه كند.