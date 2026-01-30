مقام روس: سناریوی ونزوئلا در کوبا تکرار نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد با اشاره به تهدیدهای آمریکا علیه کوبا گفت: سناریوی ونزوئلا در کوبا تکرار نخواهد شد.

وی افزود: در ونزوئلا برخی مقامات خیانت کردند. برای ایالات متحده در کوبا هیچ راه آسانی وجود نخواهد داشت.

واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد تاکید کرد: سازمان ملل هرگونه حق اخلاقی برای شرکت در مذاکرات مربوط به اوکراین را از دست داده است، از جمله دبیرکل که فقط در یک طرف زمین بازی می‌کند.

وی افزود: ناتو کارکرد خود را از دست داده است و ترامپ هم این واقعیت را دریافته است.