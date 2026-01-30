فرزانه شریفی معاون پژوهشی بنیاد ملی بازیهای رایانهای، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت هفتمین جشنواره بینالمللی جایزه بازیهای جدی (سیگپ) گفت: با توجه به آخرین اطلاعرسانی، آخرین مهلت ارسال آثار به هفتمین جشنواره بینالمللی جایزه بازیهای جدی (سیگپ)، پایان وقت امروز، جمعه ۱۰ بهمن ماه است. تا این لحظه حدود ۶۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.
وی ادامه داد: این جشنواره با جوایز قابل توجهی همراه است که شامل دو و نیم میلیارد تومان جایزه نقدی از طرف بنیاد ملی بازیهای رایانهای، بیش از ۳ میلیارد تومان جایزه سرمایهگذاری در قالب وام و گرنت از طرف استانداری گلستان و مرکز نوآوری قوه مقننه، یک میلیارد تومان وام از طرف یک نهاد ترکیهای، ۵۰ میلیون تومان جایزه نقدی از طرف یک مجموعه داخلی و حدود یک میلیارد تومان جایزه سرمایهگذاری از طرف مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر است.
دبیر هفتمین جشنواره بینالمللی جایزه بازیهای جدی (سیگپ) گفت: این دوره از جشنواره با رویکردی جامع و بدون محدودیت موضوعی ویژه برگزار میشود تا تمامی سازندگان بازیهای جدی با هر موضوعی امکان مشارکت داشته باشند. یکی از شاخصترین ویژگیهای این دوره، برگزاری آن در چهار استان کشور (گلستان، تهران، تبریز و اصفهان) است که برای اولین بار با این گستردگی اجرا میشود.
وی افزود: دبیرخانه جشنواره بخش سمپوزیوم مقالات را با کنفرانس بازیهای رایانهای دانشگاه اصفهان ادغام شده تا با همافزایی، به ترویج علم و گسترش مبانی نظری در این حوزه کمک شود. این همکاری با هدف تقویت رویدادهای علمی در استانها و جلوگیری از فعالیتهای موازی شکل گرفته است.
شریفی گفت: مراسم اختتامیه این دوره در روز پنجشنبه ۲۳ بهمن ماه، پس از اذان مغرب در برج میلاد تهران برگزار خواهد شد و میزبان شرکتکنندگان، پژوهشگران، اساتید دانشگاه و اصحاب رسانه خواهد بود. این رویداد پس از وقفهای پس از دوره ششم، اکنون با هویتی مستقل و گستردهتر در حال برگزاری است.
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