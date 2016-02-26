به گزارش خبرنگار مهر، خانه‌باغ باصفا و قدیمی کوچه آبشار منطقه فرحزاد در این روزهای بهاری زمستان میزبان «زعفرانی» هایی است که بنا دارند عیدی شاد و مفرح را برای مشتریان رسانه ملی رقم بزنند.

فرصتی پیش می‌آید تا سری به پشت صحنه این سریال بزنیم. از خیابان فرحزاد و کنار سفره خانه های سنتی که می گذرم به کوچه آبشار می رسم اواسط کوچه در بزرگ سبز رنگی باز است و ورود و خروج های عوامل پشت صحنه مجموعه نوروزی «زعفرانی» به کارگردانی حامد محمدی و تهیه کنندگی ایرج محمدی برای مهیا کردن شرایط تصویربرداری توجهم را جلب می کند.

چند قدم بعد از ورود به خانه، دیواری حیاط را به دو قسمت تقسیم می کند. سمت چپ، اتاق های خانه ای دو طبقه و قدیمی به گریم و لباس اختصاص داشت. در بالکن طبقه بالا حامد محمدی با بازیگران درباره نوع لباس و بازی شان صحبت می کند. کم کم همه برای تمرین در لوکیشن اصلی آماده می شوند.

تا کنون هفت قسمت به طور کامل ضبط شده و امشب حوالی ساعت ۱۸ قرار است سکانسی با بازی ستاره اسکندری، نرگس محمدی، حدیث میرامینی و شیدا خلیق تصویربرداری شود. در این سکانس نرگس محمدی در نقش مینا دختر خانواده و حدیث میرامینی در نقش شکوفه عروس خانواده به خاطر دلخوری ها، همسران شان را از خانه بیرون کرده و آنها در یک قهوه خانه به سر می برند.

ستاره اسکندری در نقش مادر هم از آنها می خواهد سراغ همسرانشان رفته تا آنها را به خانه برگردانند و مشکل شان را با گفتگو حل کنند ولی دخترها با اینکه زیر بار نمی روند به ناچار خانه را به قصد بازگرداندن همسرانشان ترک می کنند.

نوع دیالوگ ها و فضاسازی نشان می دهد نرگس محمدی کاراکتری شوخ و شیطان و پرجنب و جوش دارد و حال و هوای کلی داستان شامل یک سری پیام های اجتماعی و اخلاقی است که به طور غیر مستقیم و در فضایی مفرح بیان می شود.

لوکیشن اصلی هم خانه ویلایی قدیمی متروکه ای بود که تمامی بخش های آن برای استفاده در این مجموعه کامل بازسازی شد. دکور و چیدمانی که برای طراحی این خانه که صاحبان آن زوج ناصر و نسرین با بازی مهدی هاشمی و ستاره اسکندری هستند استفاده شده نشان می دهد وسایل منزل قدمتی بالای ۴۰ سال دارد.

کاغذ دیواری، پرده ها و مبلمان انتخاب شده را کمتر در سلیقه جوانان امروز می بینیم و عکس ها و مدال های روی طاقچه کنار آینه شمعدان قدیمی نشان می دهد ناصر در جوانی ورزشکار و قهرمان مدال آور کشتی بوده است.

این سکانس حدود ۳ ساعت تمرین و ضبط می شود و گروه تدارکات در حال انتقال وسایل به بیرون از خانه هستند تا نماهای بیرونی شب را تصویربرداری کنند.

در خلاصه داستان سریال «زعفرانی» آمده است: ۹۹ درصد، کمی بیشتر و کمتر فرقی نمی کند. اگر زعفرانی باشی همه چیز درست پیش می رود. خانواده ناصر و نسرین که زندگی شان عطر و طعم زعفرانی دارد، از این قاعده مستثنی نیستند. اگر چه صد تا دوست دارند و البته یک دشمن...