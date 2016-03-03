سیاستهای بانک مرکزی موردتاییداست/آمادگی سرمایه گذاری درامور بندری

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی رضایی ظهر پنجشنبه در نشست خبری که در هتل هما برگزار شد، با بیان اینکه دولت در کاهش تورم ۴۰درصدی موفق عمل کرده است، بیان داشت: سیاستهای بانک مرکزی در راستای کاهش تورم و جذب سرمایه های سرگردان در کشور است. با اتمام مشکلات سیاست خارجی و حل موضوع انرژی هسته ای از این پس باید شاهد بهبود اقتصادی جامعه بود.

سال آینده را از حیث اقتصادی بهتر از سال جاری نمی بینم

وی عنوان کرد: خواسته های مردم و جریانات سیاسی و اقتصادی از دولت باید منطقی و بر مدار عقل باشد. فشارهای غیرمنطقی به دولت تنها شرایط اقتصادی را بدتر خواهد کرد. در دولت قبل به دلیل سیاست های خارجی نادرست بوی باروت را به شدت احساس می شد. حتی در اواخر دولت جنگ کشور را تهدید می کرد. اگر دولت روحانی روی کار نمی آمد و شرایط سیاست خارجی بهبود نمی یافت وضعیتی بدتر از عراق، سوریه و سایر کشورهای منطقه داشتیم.

رضایی در تشریح عملکرد موسسه اعتباری کوثر بیان داشت: سرمایه این موسسه از ۳۰۰ میلیارد تومان به ۶۰۰ میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافت. این موسسه را بزرگترین شرکت در بورس و فرابورس معرفی کرد که سهام آن توسط ۵۰۴هزار سهامدار خُرد، خریداری شده است.

وی بیان داشت: این موسسه با ۳۵۰شعبه و دو میلیون و ۵۰۰ هزار مشتری وفادار وضعیتی بهتر از هفت بانک رسمی کشور دارد.

به گفته رضایی، دو نیروگاه برق در شهرهای کازرون و نیشابور توسط موسسه اعتباری کوثر سرمایه گذاری شده است که بزودی اماده بهره برداری خواهد بود و وارد مدار تولید برق کشور خواهد شد.

مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر با اعلام اینکه موسسه اعتباری کوثر حامی و اسپانسر سه تیم استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی شد، گفت:بر اساس یک قرارداد جدید با سه تیم یاد شده، حامیان آنها که دارای کارت هواداری این باشگاه ها هستند در موسسه کوثر گشایش حساب می کنند و در مقابل ،موسسه کوثر این باشگاه ها را مورد حمایت قرار می دهد.

وی تصریح کرد: در بحث کاهش نرخ سود نیزموسسه اعتباری کوثر از نظر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تبعیت می کند و حتی یک مورد تخلف نیزنداشته است.

به گفته رضایی:موسسه اعتباری کوثربراساس رسالت ، اهداف و برنامه های تنظیمی به منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع مخاطبان خود از هر قشر و با هرنوع درآمدی و همچنین حمایت از بخش های مختلف اقتصادی کشوراین امکان را فراهم کرده که مشتریان بتوانند با شیوه آسان و در زمانی کوتاه با رعایت جوانب شرعی تسهیلات و وام مورد نیاز خود را در قالب عقود متناسب از موسسه دریافت کنند.

مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر ادامه داد: تسهیلات جهت رفع نیازهای مصرفی جامعه هدف شامل تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات در قالب فروش اقساطی بدون نیاز به سپرده گذاری جهت خرید لوازم منزل، پرداخت تسهیلات در قالب فروش اقساطی بدون سپرده گذاری جهت خرید اتومبیل طبق ضوابط بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی ، پرداخت تسهیلات متنوع و گوناگون جهت رفع نیازهای متنوع مشتریان گرامی و در قالب عقود مختلف اسلامی از قبیل جعاله تعمیرات ازجمله خدمات این موسسه است.

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