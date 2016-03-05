به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی در بخشی از این پیام آورده است: با نهایت تأثر و تأسف خبر ارتحال عالم مجاهد و مبارز خستگی ناپذیر مسیر نور و ولایت حضرت آیت الله واعظ طبسی موجب تألم خاطر شد و اینجانب به نوبه خود به همراه همه مردم غیور آذربایجان غربی درگذشت یار صادق و خدمتگزار پایدار انقلاب حضرت آیت الله واعظ طبسی را محضر رهبر فرزانه انقلاب، بیت شریف ایشان و همه مردم ایران تسلیت گفته و از خداوند منان غفران الهی و پاداش شایسته برای ایشان خواستارم.

الله آیت الله شیخ عباس واعظ طبسی در بهمن ۱۳۱۴ در خانواده ای روحانی دیده به جهان گشود.

مادرش زنی متقی و پرهیزکار بود و پدرش حاج شیخ غلامرضا واعظ طبسی از مشهورترین واعظان عصر و مبلغان اسلامی آن دوره بود که آوازه منبرهای پرشورش در سراسر جهان تشیع پیچیده بود.

بر اساس این گزارش آیت الله واعظ طبسی ظهر روز جمعه پس از حضور در شعبه اخذ رای مستقر در صحن آزادی حرم مطهر رضوی و شرکت در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در منزل دچار مشکلات تنفسی شده و در پی آن به بیمارستان امام رضا(ع) منتقل شد و سرانجام در سحرگاه جمعه ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۴ دار فانی را وداع گفت.