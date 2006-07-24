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۲ مرداد ۱۳۸۵، ۱۸:۰۳

تابستان امسال

دويست كلاس قرآني در حريم رضوي برگزار مي شود

دويست كلاس قرآني در حريم رضوي برگزار مي شود

دويست كلاس قرآني تابستان سال جاري در حريم رضوي برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار دين و انديشه "مهر " در مشهد  2251  نفر از خواهران و برادران در پنجاه شعبه وهشت ناحيه قرآني مشهد در حال فراگيري علوم و فنون قرائت هستند.

اداره علوم قرآن و حديث آستان قدس رضوي جهت نشر فرهنگ و آموزش مفاهيم عاليه قرآن كريم ، اقدام به برگزاري كلاسهاي آموزش قرآن كريم و تربيت بدني در سطح شهر مشهد نموده است .

در حال حاضر 83 مربي خواهر و 26 مربي برادر در قالب 202 كلاس قرآني در حال تدريس قرآن هستند .

كلاسهاي آموزش قرائت قرآن كريم كه عمدتا در مساجد سطح شهر مشهد برگزار مي شود از 28 خرداد آغاز شده و تا 14 مرداد ادامه مي يابد .

در اين راستا دارالقرآن الكريم آستان قدس رضوي به معرفي سايت هاي قرآني و پايگاه هاي اطلاعات قرآني مي پردازد . اين نهاد با  هدف آشنايي كاربران علاقه مند باسايت هاي قرآني و پايگاه هاي اطلاعاتي علوم قرآني هر روز يك سايت قرآني توسط واحد نرم افزار واينترنت دارالقرآن معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي آستان قدس رضوي معرفي مي شود.

کد مطلب 357594

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