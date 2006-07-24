دويست كلاس قرآني در حريم رضوي برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دين و انديشه "مهر " در مشهد 2251 نفر از خواهران و برادران در پنجاه شعبه وهشت ناحيه قرآني مشهد در حال فراگيري علوم و فنون قرائت هستند.

اداره علوم قرآن و حديث آستان قدس رضوي جهت نشر فرهنگ و آموزش مفاهيم عاليه قرآن كريم ، اقدام به برگزاري كلاسهاي آموزش قرآن كريم و تربيت بدني در سطح شهر مشهد نموده است .

در حال حاضر 83 مربي خواهر و 26 مربي برادر در قالب 202 كلاس قرآني در حال تدريس قرآن هستند .

كلاسهاي آموزش قرائت قرآن كريم كه عمدتا در مساجد سطح شهر مشهد برگزار مي شود از 28 خرداد آغاز شده و تا 14 مرداد ادامه مي يابد .

در اين راستا دارالقرآن الكريم آستان قدس رضوي به معرفي سايت هاي قرآني و پايگاه هاي اطلاعات قرآني مي پردازد . اين نهاد با هدف آشنايي كاربران علاقه مند باسايت هاي قرآني و پايگاه هاي اطلاعاتي علوم قرآني هر روز يك سايت قرآني توسط واحد نرم افزار واينترنت دارالقرآن معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي آستان قدس رضوي معرفي مي شود.