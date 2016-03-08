به گزارش خبرنگار مهر، بابک کاظمی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در اراک اظهار داشت: جای این جشنواره مهم در استان مرکزی به عنوان زادگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی خالی است و با پیگیری های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی تدارک این جشنواره برای سال آینده در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: این جشنواره در سال اول به صورت منطقه ای و در سال بعد در سطح ملی برگزار می شود و در صورت مهیا شدن شرایط در سال‌های آتی این جشنواره به صورت بین المللی برگزار خواهد شد.

کاظمی ضمن تشریح برنامه های سال آینده فرهنگسرای آئینه اراک گفت: در سال جاری به سبب شرایط و تنگناهای مالی نتوانستیم آنطور که باید فضاهایی مناسبی برای اصحاب فرهنگ و هنر استان مرکزی آماده کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که در سال آینده با پیگیری‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی و گشایش اعتبارها، شرایط بهتری در حوزه فرهنگ و هنر استان مرکزی اتفاق بیفتد.

مدیر فرهنگسرای آئینه اراک اظهار داشت: همچنین با هدف افزایش فضای فرهنگسرای آئینه اراک برای حضور و فعالیت حوزه های مختلف هنری و بنا به دستور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی، مقرر است در سال آینده دانشگاه مستقر در این فرهنگسرا به مکان دیگر منتقل شود تا تمامی فضای فرهنگسرای آئینه در اختیار صاحبان اصلی آن که اصحاب فرهنگ و هنر هستند قرار گیرد.

کاظمی برگزاری نمایشگاه کتاب فصلی، یادمان و نکوداشت حوزه های هنری شامل هنرهای تجسمی، موسیقی، نمایش و سینما، برگزاری جشنواره «مشق رمضان» و برپایی شب شعر و مشاعره را از برنامه های سال آینده فرهنگسرای آئینه اراک برشمرد.