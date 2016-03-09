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۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۰۴

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی:

١٢ فروردین روز تبلور ارداه مردم و نوید بخش تجلی حق بود

١٢ فروردین روز تبلور ارداه مردم و نوید بخش تجلی حق بود

بجنورد - رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: دوازدهم فروردین روز تبلور ارداه مردم، نوید بخش تجلی حق و روز حاکمیت نظام جمهوری اسلامی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی سالاری ظهر چهارشنبه در نشست ستاد یوم الله ١٢فروردین سالروز استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در خراسان شمالی افزود: با توجه به تقارن میلاد حضرت زهرا(س) و ١٢فروردین باید برنامه های این روز با کیفیت بیشتری نسبت به سنوات گذشته برگزار شود.

وی اظهار کرد: ١٢فروردین نخستین روز تاسیس حکومت الهی و تثبیت انقلاب اسلامی ایران است.

حجت الاسلام سالاری افزود: روز ١٢ فروردین بزرگترین عید مذهبی ملت ایران است اما اهمیت این روز در کنار ایام دیگر عید نوروز ناشناخته مانده است.

وی تاکید کرد: رسانه ها باید در تبیین این روز و اطلاع رسانی آن نقش آفرینی کنند.

حجت الاسلام سالاری اظهار کرد: رسانه های خراسان شمالی خوشبختانه در تبیین تمام اهداف انقلاب در ایام مختلف از جمله دهه مبارک فجر، روز انتخابات و ... به خوبی نقش خود را ایفا کرده اند.

وی گفت: ١٢فروردین روز زنده شدن اسلام و از پربرکت ترین روزهای تاریخی است.

حجت الاسلام سالاری گفت: مراسم ١٢فروردین سالروز استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در صورت مساعد بودن هوا در محل پارک باباامان برگزار می شود.

کد مطلب 3577105

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