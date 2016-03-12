خبرگزاری مهر - گروه استانها: غذاهای بومی استان فارس یکی از ظرفیتهای گردشگری این استان به شمار می رود، مجموعه ای از غذاهای لذیذ که خوردن آنها تجربهای کم نظیر برای گردشگران رقم خواهد زد.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی مسئولان گردشگری و غذایی فارس بیش از ۲۵۰ نوع غذای محلی و بومی در این استان شناسایی شده است.
غذاهایی مانند آشآلوک، پلو اسفندی، دوپیازه، کتهشیرازی، شیرینپلو، کلمپلو شیرازی، کوفته گشنیز شیرازی، لالک بادمجان، آش بنک (آخورک)، دمپختک عدس کلم، آش آبغوره، کوفتهسبزی شیرازی، کوفتههلو شیرازی، آش انار شیراز، شوله مجکی، دمپختک کازرونی و... تنها بخشی از این غذاهای بومی و سنتی هستند.
پلو اسفندی
یکی از غذاهای سنتی و بومی فارس، شهرستان آباده، پلو اسفندی نام دارد که برای تهیه آن از چندین نوع غلات استفاده میکنند.
آشپزهای این استان معمولا این غذای سنتی را اوایل اسفندماه با استفاده از عدس، لوبیا، نخود، ماش، میخک پودرشده، ادویه پلویی (پودر گل سرخ، پودر زیره سبز، پودر دارچین، پودر زنجبیل، پودر جوز هندی و پودر هل)، پیاز، گوشت گوسفند همراه استخوان، برنج، جو، گندم، فلفل سیاه، کره، نمک و روغن کرمانشاهی (روغن حیوانی)، طبخ میکنند.
دوپیازه آلو (سیبزمینی)
از دیگر غذاهای سنتی و بومی فارس انواع دوپیازه است که بسیار آسان و در مدت زمانی کوتاه میتوان آن را تهیه و طبخ کرد.
دوپیازه آلوی شیراز، یکی از این غذاهای سنتی و معروف است که مردم با استفاده از سیبزمینی، پیازداغ، گوجهفرنگی، نمک، ادویه و روغن، آن را طبخ میکنند.
شیرازی پلو
برنج، از اصلیترین مواد غذایی است که در رژیم غذایی مردم کشور ما وجود دارد. کته شیرازی از جمله غذاهای سنتی استان فارس محسوب میشود و همانطور که از اسمش مشخص است، مختص شهر شیراز بوده و از طرفداران بسیاری نیز برخوردار است.
مردم شیراز برای تهیه پلوی مخصوص خود از برنج، مرغ، زعفران، روغن، کره، ماست بدون آب، بادمجان، زرشک، تخممرغ، زیره، نمک، فلفل و زردچوبه استفاده میکنند.
مردم این استان معمولا این غذای لذیذ و مغذی را با ماست، سبزیخوردن و سالاد شیرازی مصرف میکنند.
کلمپلو شیرازی
کلم یکی از مواد اولیه خوراکی است که مصرف آن، به دلیل داشتن خواص مهم و ارزشمند، توسط کارشناسان تغذیه و سلامتی به دفعات توصیه شده است. کلمپلو شیرازی یکی از غذاهای سنتی و بومی استان فارس به شمار میآید که با استفاده از کلم قمری، پیاز، گوشت چرخکرده، برنج، آردنخودچی و سبزی (شوید، تره، ترخان و ریحان) تهیه میشود.
مصرف این غذای اصیل و خوشمزه همراه با ماست و سبزیخوردن بسیار عالی و مطبوع به نظر میرسد.
پاچه پلو شیرازی
پاچهپلو از غذاهای سنتی استان فارس و شیراز است که با موادی مانند برنج، لپه، کشمش، گوشت چرخکرده (دم سینه)، سرکه شیره، نمک و فلفل تهیه میشود.
البته میتوان ماست، سبزیخوردن یا انواع ترشی را جایگزین سالاد شیرازی کرد. استفاده از سرکه شیره در کنار کشمش پلویی طعمی منحصربهفرد ایجاد خواهد کرد.
شکرپلو شیرازی
شکرپلوی استان فارس که از غذاهای سنتی شیراز محسوب میشود، نمونه بارزی از خوراکیهای محلی به شمار میآید. استفاده از مواد اولیه متنوع در کنار یکدیگر از جمله نکاتی است که در این غذای سنتی استان فارس به چشم میخورد.
آشپزهای استان فارس با ترکیب موادی مانند برنج، خلال بادام، روغن، زعفران، شکر و برشهای باریکی از نارنگی شکرپلوی مخصوص خود را طبخ میکنند. مردم استان فارس، این غذا را با خورشت قیمه میل میکنند.
لوبیا پلو شیرازی (چشمبلبلی)
لوبیا پلوی شیرازی غذایی سنتی و مخصوص شیراز است. با توجه به خواص موجود در این حبوبات مصرفی ارزش غذایی لوبیا پلوی شیرازی قابل توجه به نظر میرسد که مصرف آن برای سلامت بدن، مفید خواهد بود.
با استفاده از برنج، لوبیا چشمبلبلی، شوید، زعفران، پودر دارچین، نمک و روغن، این غذای بومی و محلی را طبخ میکنند.
هویجپلو با گوشت
مصرف هویج، این خوراکی خوشطعم، از جمله مواد اولیه پیشنهادی کارشناسان تغذیه و سلامتی است زیرا ارزش غذایی بسیار بالایی داشته و برخی از ویتامینهای ضروری بدن را تامین میکند.
مردم استان فارس، با استفاده از هویج به طبخ غذایی سنتی و بومی پرداخته و با معرفی آن به سراسر ایران، بخشی از فرهنگ غنی غذایی خود را به نمایش گذاشتند.
آشپزهای این استان با استفاده از برنج، گوشت، هویج، روغن، نمک، پیاز، دارچین و شکر به طبخ این غذای سنتی میپردازند.
کوفته گشنیز شیرازی
کوفته و تنوع بینظیرش، نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان نیز از جایگاه ویژهای برخوردار است. کشورهایی نظیر ترکیه، ارمنستان و کشورهای عربزبان، از جمله مناطقی هستند که میتوان از این غذا به عنوان خوراکی اصلی و رایج نام برد.
در استان فارس نیز این غذای لذیذ و خوشمزه طرفداران بسیاری از آن خود کرده است. غذایی خوشعطر و پرانرژی که با میلکردن انواع مختلف آن میتوان ترشی، شوری، شیرینی و در یک کلمه، طعم دوستداشتنی ملس را به وضوح احساس کرد.
بانوان کدبانوی استان فارس با ترکیب موادی مانند گشنیز، تخممرغ، آرد نخودچی، گوشت چرخکرده، برنج، پیاز، نمک، فلفل، زردچوبه، گوجهفرنگی، رب گوجهفرنگی، روغن و دارچین این غذای لذیذ و فوقالعادهی سنتی را تهیه و طبخ میکنند.
لالک بادمجان
غذاهایی که ممکن است تنها اسم آنها به دلیل گویش محلی و همچنین سبک تهیه مردم آن خطه، متفاوت به نظر آید.
لالکبادمجان یکی دیگر از غذاهای سنتی استان فارس محسوب میشود که بسیار لذیذ و خوشمزه به نظر میرسد. اغلب مردم شهر کازرون این خوراک لذیذ را تهیه میکنند. آنها با ترکیب موادی مانند لالک، برنج، بادمجان، هویج، مرغ، شوید، روغن، سیر، ترخون، ریحان، نعناع و سیر سبز این غذای سنتی را تهیه میکنند.
آش سبزی شیرازی
آش سبزی معروفترین و در عین حال محبوبترین خوراکی است که در بین خانوادههای شهرستان زیبا و تاریخی شیراز، رایج و به وفور طبخ و میل میشود. به نظر میرسد این غذای سنتی و بسیار قدیمی، اغلب به عنوان نذری طبخ و مورد استفاده قرار میگیرد.
خوارکی خوشعطر، خوشمزه و مقوی که بانوان کدبانوی این شهرستان با استفاده از گوشت، برنج نیمدانه، لوبیاسفید، سبزی تره، ترخون، نمک، فلفل، پیاز، عدس، نخود، روغن و دارچین به تهیهو طبخ آن میپردازند.
معمولا آش سبزی شیراز همراه پیازداغ، آبلیمو و نان سنگک سرو میشود.
دمپختک عدس و کلم
از جمله این غذاها، انواع دمی (غذایی که برنج را به صورت کته تهیه میکنند) است که به دلیل طعم لذیذ و حفظ مواد مغذی برنج، از محبوبیت زیادی بین خانمهای کدبانو برخوردار است.
دمپخت عدس و کلم، غذایی است محلی و مخصوص استان فارس که مصرف آن به دلیل حضور حبوباتی مانند عدس و سبزیجاتی همچون کلمپیچ برای بدن بسیار مفید و ضروری است.
بانوان استان فارس با ترکیب موادی مانند برنج، عدس، پیاز، کلمپیچ، هویج، ترخون، شوید، ریحان، روغن، نمک، زردچوبه و فلفل این غذای بومی را میکنند.
آبپیازک (اشکنه شیرازی)
آبپیازک یا اشکنه از جمله غذاهایی بود که برای قشر کمدرآمد و فقیر جامعه، مناسب و کمهزینه محسوب میشد. امروزه این غذا یکی از چندین خوراک بومی و سنتی استان فارس است که به دلیل سادگی و طعمی لذیذ، بدون در نظر گرفتن طبقات اجتماعی و اقتصادی، مصرف آن به عنوان غذایی دوستداشتنی و رایج توسط مردم این استان زیبا و کهن به شمار میرود.
این غذا با استفاده از تخممرغ، پیاز، روغن، ماست، شنبلیله تازه، نعناع خشک، نمک و زردچوبه به طبخ آبپیازک مشهور شیرازی تهیه می شود.
آش انار شیرازی
انار از میوههای مفید و بسیار ضروری برای سلامت بدن به شمار میآید.
مردم استان فارس با ترکیب انار، برنج، سبزی آش (تره، جعفری، گشنیز، نعناع)، لپه، پیاز، گوشت، گلپر، نمک، زردچوبه و فلفل این آش لذیذ و خوشمزه را طبخ میکنند. در برخی از نقاط این استان از چغندر نیز در طبخ آش انار استفاده می شود.
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