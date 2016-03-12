به گزارش خبرنگار مهر، حاجیرضا تیموری ظهر شنبه در گردهمایی خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران شرکت توزیع نیروی برق استان با تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت روز شهید اظهار داشت: باید همواره پاسداشت خون شهدا و تکریم و بزرگداشت خانواده معظم شهدا را مدنظر داشته باشیم.
وی افزود: امنیت امروز به پاس رسالتها و ایثارگریهای شهدا است که جان خود را برای اعتلای جمهوری اسلامی ایران نثار کردند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با تأکید بر گرامیداشت یاد شهدا ادامه داد: باید شهیدان را الگوی خود قرار دهیم و به گونهای عمل کنیم که خدمتگزار صادقی برای مردم باشیم و در عمل ثابت کنیم که پاسدار خود شهدا هستیم.
وی در ادامه بیان داشت: خانوادههای معظم شهدا الگوی همت، تعصب، غیرت، بردباری و ولایتمداری در جامعه هستند و این امر وظیفه آنان را سنگینتر میکند.
تیموری با اشاره به جایگاه و رتبه شهدا در محضر خداوند عنوان کرد: در قرآن کریم به شأن و منزلت شهید بسیار اشاره شده و شهدا از جایگاه والایی در محضر خداوند برخوردار هستند.
وی ابراز داشت: امروزه پیشرفت و سرافرازی کشور در تمام عرصهها به ویژه صنعت برق مرهون مجاهدت فداکارانه شهیدان است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به موفقیتها و کسب رتبه شرکت در ارزیابی شهید رجایی استان و مدیران ارشد وزارت نیرو یادآور شد: اگر موفقیتی حاصل شده از صداقت، رفتار و عملکرد خوب همکاران ایثارگر و خدوم شرکت است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در پایان این مراسم ضمن تجلیل از خانوادههای شهدا و ایثارگران، با حضور مدیران و خانوادههای معظم شهدای شرکت نهالی را به یاد ۸ هزار شهید استان، به ویژه شهدای این شرکت و گرامیداشت روز شهید غرس و عنوان کرد: با قلب خود، نه با دست خود این درخت را به یاد شهدا غرس میکنیم.
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