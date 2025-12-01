  1. استانها
  2. بوشهر
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۶

امام جمعه خورموج: شهدا زنده و ناظر بر اعمال ما هستند

امام جمعه خورموج: شهدا زنده و ناظر بر اعمال ما هستند

بوشهر- امام جمعه خورموج با بیان اینکه زیارت خانواده شهدا توفیقی بزرگ است گفت: شهدا همواره زنده، ناظر و حاضر بر رفتار و اعمال ما هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست ظهر دوشنبه در دیدار با خانواده شهید ابراهیم فولادی اظهار کرد: زیارت مادر شهید توفیقی ارزشمند است و حضور در کنار خانواده‌های معظم شهدا یادآور عظمت رشادت‌ها و ایثارگری‌های آنان است.

وی با بیان اینکه آنچه مسلم است شهدا زنده‌اند و ناظر و حاضر بر اعمال ما هستند افزود: وظیفه همه ما این است که در مسیر شهدا حرکت کنیم و رفتار و عملکرد خود را به گونه‌ای تنظیم کنیم که موجب رضایت شهدا و ادامه‌دهنده راه نورانی آنان باشد.

امام جمعه خورموج همچنین با گرامیداشت ۷ آذر، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: این روز یادآور حماسه‌آفرینی‌های دلاورمردان نیروی دریایی است و بر روح بلند شهدای این نیرو سلام و درود می‌فرستیم.

کد خبر 6674323

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها