امام جمعه خورموج: شهدا زنده و ناظر بر اعمال ما هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی زاهددوست ظهر دوشنبه در دیدار با خانواده شهید ابراهیم فولادی اظهار کرد: زیارت مادر شهید توفیقی ارزشمند است و حضور در کنار خانوادههای معظم شهدا یادآور عظمت رشادتها و ایثارگریهای آنان است.
وی با بیان اینکه آنچه مسلم است شهدا زندهاند و ناظر و حاضر بر اعمال ما هستند افزود: وظیفه همه ما این است که در مسیر شهدا حرکت کنیم و رفتار و عملکرد خود را به گونهای تنظیم کنیم که موجب رضایت شهدا و ادامهدهنده راه نورانی آنان باشد.
امام جمعه خورموج همچنین با گرامیداشت ۷ آذر، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: این روز یادآور حماسهآفرینیهای دلاورمردان نیروی دریایی است و بر روح بلند شهدای این نیرو سلام و درود میفرستیم.
نظر شما