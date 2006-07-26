افزايش 116 درصدي سرمايه گذاري خارجي در دو ماه اول سال 85

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از روابط عمومي وزارت صنايع و معادن، طرح هاي توليد داروهاي تزريقي احداث نيروگاه توربين گازي فارس توليد آمونياك، توليد پروفيل هاي پلاستيكي پي وي سي و توليد پارافين جامد و وازلين، پنج طرح تصويب شده صنعتي و معدني درهيات سرمايه گذاري خارجي طي اين دو ماه است.

همچنين طي اين مدت از محل حساب ذخيره ارزي جمعا 18 طرح به مبلغ 4/188 ميليون دلار گشايش اعتبار شده كه صنايع كاني غير فلزي با دو طرح به مبلغ 3/67 ميليون دلار بيش از 7/35 درصد از كل مبلغ مذكور را به خود اختصاص داده است.

گفتني است، از ابتداي تاسيس حساب ذخيره ارزي تا پايان ارديبهشت تماه سال 85 از محل اين حساب تعداد 1329 فقره طرح به مبلغ 10 هزار و 200 ميليون دلار تخصيص ارز گرديده و هزار و 15 فقره طرح به مبلغ 7 هزار و 325 ميليون دلار گشايش اعتبار شده اند كه صنايع كاني غير فلزي با 221 طرح به مبلغ 2200 ميليون دلار بيشترين سهم ازگشايش اعتبار را به خود اختصاص داده است.

بنابراين گزارش، تا پايان ارديبهشت ماه سال 1385 تعداد كل طرح هاي در دست اجرا با پيشرفت فيزيكي 99-20 درصد 14979 فقره با پيش بيني سرمايه گذاري حدود 383 هزار ميليارد ريال و ايجاد اشتغال بيش از 561 هزار نفر مي باشد از اين ميان تعداد 5054 فقره طرح با پيشرفت فيزيكي 20 تا 39 درصد، 3983 فقره با پيشرفت فيزيكي 40 تا 59 درصدو 5942 فقره طرح با پيشرفت فيزيكي 60 تا 99 درصد در حال اجرا مي باشد.

روابط عمومي وزارت صنايع و معادن درگزارش خود مي افزايد: با توجه به راه اندازي واحدهاي جديد توسعه واحدهاي موجود صنعتي و معدني طي اين مدت مجموعه 15 هزار و 605 نفر فرصت شغلي جديد (با احتساب ضريب همترازي) در بخش صنعت و معدن ايجاد گرديده است.