زنگ عطار در نیشابور نواخته شد/آرامگاه عطار گلباران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، زنگ عطار نیشابوری صبح چهارشنبه همزمان با روز ملی عطار و در راستای گرامیداشت مقام این شاعر و عارف فرهیخته ایرانی با حضور مسئولان و جمعی و از عرفا در مدرسه عطار نیشابور به صدا درآمد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور در گفت و گو با مهر با بیان اینکه همایش ملی عطار امروز با پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز خواهد شد بیان کرد: پیام دکتر علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همزمان به تمام رایزنی های فرهنگی ایران در سراسر جهان مخابره خواهد شد و در برخی از کشور های جهان آیین و مراسم ویژه بزرگداشت عطار نیشابوری برگزار می شود.

عباس کرخی بیان کرد: امروز شهرستان نیشابور میزبان همایش علمی و پژوهشی روز عطار در محل فرهنگ سرای سیمرغ با حضور اندیشمندان و محققان علم و ادب و عرفان و حضور اساتیدی همچون دکتر ناجی باکرجی رییس موزه قونیه از کشور ترکیه، دکتر رضا اشرف زاده، دکتر معصومه معدنکن، دکتر فرزاد عباسی، دکتر بتول فخرالاسلام، دکتر زهرا احمدی، دکتر رضا جلیلی، دکتر مهدی نورو ، دکتر مخدره بلوکی و دیگر شخصیت های ادبی و فرهیخته است.

دبیر اجرایی بزرگداشت روزملی عطار نیشابوری اظهار کرد: همچنین در نوبت صبح امروز از استاد محمد قاسم اخویان آجرتراش پیشکسوت کشور و خانواده مرحوم استاد قهاری مجسمه ساز معروف کشور که در خصوص عطار آثار فاخر هنری ارایه کردند تجلیل و از لوح فشرده ی «شیخ صنعان»کاری از مو سسه ثمین کتاب ایرانیان که به نفع روشن دلان به فروش خواهد رفت رونمایی خواهدشد.

وی یاد آورشد: همچنین در این روز مقبره عطار نیشابوری گلباران خواهد شد و نماز جماعت ظهر و عصر در بقعه امامزاده گان محمد محروق و ابراهیم (ع) برگزار خواهد شد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی نیشابور گفت: همچنین برگزاری نمایش خیابانی در سطح بوستان ها و آرامگاه عطار نیشابوری با موضوع داستان های منطق الطیر واجرای نمایش صحنه ای هفت شهر عشق به کار گردانی محسن مسعودی فر در فرهنگسرای سیمرغ را از جمله سایر برنامه های در تدارک دیده شده در این رابطه عنوان کرد.