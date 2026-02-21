میزبان: همایش عطار فرصتی برای احیای میراث عرفانی است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد میزبان صبح شنبه در پیش نشست همایش ملی بزرگداشت عطار ابعاد عرفانی، فلسفی و ادبی آثار عطار را از اهداف این همایش برشمرد و اظهار کرد: برگزاری این همایشها افزون بر پاسداشت میراث ادبی، زمینه تبادل علمی میان پژوهشگران و تقویت پیوندهای فرهنگی جامعه را فراهم میکند.
مدیر علمی همایش ملی بزرگداشت عطار نیشابوری گفت: پیشنهاد برگزاری همایش در قالب فراخوان مقاله و رویکردی علمیتر با استقبال روبهرو شد و امروز شاهد شکلگیری بستری برای ارائه پژوهشهای تخصصی درباره عطار هستیم.
وی در تبیین ضرورت برگزاری چنین رویدادهایی گفت: نخستین دلیل اهمیت این همایش، حفظ و احیای میراث فرهنگی و ادبی است. برخی محققان، عطار را از پیشگامان نوآوری در شعر فارسی میدانند، چراکه مفاهیم عمیق عرفانی را با زبانی ساده و قابل فهم برای مخاطب بیان کرده است.
میزبان با اشاره به نمونههایی از آثار عطار، از جمله اسرارنامه، تصریح کرد: بیان تمثیلی و روایتمحور عطار، مفاهیم بلند عرفانی را در قالب داستانهای کوتاه و پرسش و پاسخهای ساده عرضه میکند؛ شیوهای که همچنان برای مخاطب امروز جذاب و قابل درک است.
مدیر علمی همایش ملی بزرگداشت عطار نیشابوری بررسی ابعاد عرفانی، فلسفی و ادبی آثار عطار را از دیگر اهداف این همایش برشمرد و گفت: اندیشه عطار سرشار از موضوعات متنوع معرفتی است که میتواند دستمایه پژوهشهای متعدد علمی قرار گیرد.
وی ترویج آموزش و تبادل دانش را از کارکردهای مهم همایشهای علمی دانست و افزود: چنین رویدادهایی فرصتی برای تعامل میان استادان و پژوهشگران فراهم میکند و زمینه گفتوگوی علمی و همافزایی اندیشهها را به وجود میآورد. از دانشجویان و پژوهشگران دعوت میکنم با ارسال مقالات خود در این رویداد علمی مشارکت فعال داشته باشند.
میزبان با اشاره به شرایط فرهنگی جهان امروز خاطرنشان کرد: در دورهای که فرهنگ و ادب سنتی در معرض فراموشی قرار گرفته، برگزاری اینگونه نشستها میتواند به تقویت پیوندهای اجتماعی و فرهنگی و بازخوانی میراث گرانسنگ عرفانی ایران کمک کند.
مدیر علمی همایش ملی بزرگداشت عطار نیشابوری با بیان اینکه تاکنون ۲۰ مقاله به دبیرخانه ارسال شده است، تصریح کرد: افزون بر این تعداد، تعدادی از پژوهشگران نیز اعلام کردهاند که مقالات خود را در دست نگارش دارند و بهزودی ارسال خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: مقالاتی که امتیازهای لازم علمی را کسب کنند، در قالب مقاله علمیپژوهشی منتشر خواهند شد و مجموعه مقالات همایش نیز به دو صورت چاپی و الکترونیکی در اختیار علاقهمندان قرار میگیرد.
میزبان تأکید کرد: همدلی و همکاری نهادهای علمی و فرهنگی، زمینهساز برگزاری باشکوه این همایش و تقویت پژوهشهای مرتبط با آثار عطار خواهد بود.
