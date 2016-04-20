خرید ۴.۵ میلیارد ریالی اقلام توانبخشی برای معلولین خراسان شمالی

محمد قزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی معاونت توانبشخی سازمان بهزیستی رفع مشکلات و نیازهای معلولین در قالب تهیه و خرید اقلام توابخشی و ... است.

وی گفت: در این راستا بهزیستی خراسان شمالی طی سه ماهه پایانی سال گذشته چهار میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال اقلام توانبخشی برای معلولین استان خریداری کرد.

قزی افزود: ویلچر، عصا، لوازم بهداشتی و تشک مواج از جمله اقلام خریداری شده مورد نیاز معلولین خراسان شمالی است.

وی اظهار کرد: همه ساله با ابلاغ اعتبار از سوی معاونت توانبخشی بهزیستی کشور در چندین نوبت اقلام توانبخشی برای معلولین خریداری و توزیع می‌شود.

معاون توانبخشی بهزیستی خراسان شمالی گفت: از دیگر وظایف مهم بهزیستی مناسب سازی اماکن برای معلولین است که در راستای این امر باید دستگاه‌های اجرایی استان مشارکت و همکاری خوبی داشته باشند.

وی افزود: مناسب سازی شهری و منازل معلولین طی سال‌های گذشته از اولویت‌های مهم بهزیستی قرار گرفت که بهزیستی استان نیز در این زمینه تمام توان و تلاش خود را به کار گرفته است.

قزی با اشاره به شناسایی وضعیت نامناسب منازل برخی از مددجویان و معلولین استان طی سال گذشته گفت: به منظور مناسب سازی سرویس‌های بهداشتی منازل این افراد طی سه ماهه پایانی سال گذشته ۸۵۰ میلیون ریال هزینه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر بیش از ۱۷ هزار معلول در خراسان شمالی تحت پوشش بهزیستی خراسان شمالی قرار دارند.