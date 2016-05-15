جواد محمد‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مسابقات قهرمانی کشور سبک فول کنتاکت کیک بوکسینگ aikia بانوان رزمی کار قمی توانستند یک طلا و دو برنز کسب کنند.

وی افزود: این دوره از مسابقات انتخابی تیم ملی کیک بوکسینگ بانوان جهت اعزام به مسابقات جهانی ایتالیا وز گذشته در تهران برگزار شد که حدود ۲۰۰ شرکت کننده از ۱۹ استان در این دوره از مسابقات حضور پیدا کردند.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم گفت: در پایان این مسابقات تیم‌های تهران، اصفهان و کردستان مقام اول تا سوم را کسب کردند اما تیم اعزامی استان قم به این رقابت‌ها موفق شد به یک مدال طلا و ۲ مدال برنز دست پیدا کند.

محمدزاده بیان داشت: در وزن منهای ۵۵ کیلوگرم رده سنی جوانان، معصومه ترابی کیک بوکسینگ کار قمی موفق شد عنوان قهرمانی و مدال طلا را به دست آورد و در وزن منهای ۵۵ کیلوگرم رده سنی بزرگسالان مدال برنز به مریم داور پناه از قم رسید.

وی عنوان کرد: در رده سنی بزرگسالان، تیم کیک بوکسینگ بانوان قم به یک مدال برنز دیگر هم رسید و در دسته به اضافه ۶۵ کیلوگرم این زهرا شاه مرادی بود که موفق مدال برنز را به دست بیاورد و بدین ترتیب هر ۳ ورزشکار مدال آور قمی جواز حضور در اردوی تیم ملی کیک بوکسینگ aikia را به دست آوردند.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم تصریح کرد: این تیم با مربیگری محبوبه کلهری به مسابقات اعزام شد و حضور تیم بانوان قم در این مسابقات آغازی بر برنامه‌های رزمی بانوان قم در عرصه کشوری در سال ۹۵ به حساب می‌آید.