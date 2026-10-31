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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸

رزمی‌کار گیلانی در فستیوال جهانی کیک‌بوکسینگ ارمنستان طلا گرفت

رزمی‌کار گیلانی در فستیوال جهانی کیک‌بوکسینگ ارمنستان طلا گرفت

 رشت- «عقیل قربانپور کیسمی» ملی‌پوش گیلانی تیم کیک‌بوکسینگ ایران، در فستیوال جهانی ارمنستان با غلبه بر حریفان خود به مدال طلای این رقابت‌ها دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی کیک‌بوکسینگ ایران در فستیوال جهانی این رشته در ارمنستان با کسب ۲۲ مدال رنگارنگ، عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشت که سهم عقیل قربانپور کیسمی، نماینده استان گیلان، از این موفقیت‌ها یک مدال طلا بود.

قربانپور کیسمی در وزن ۷۱ کیلوگرم و در استایل «لوکیک» با غلبه بر حریفان خود موفق شد عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را کسب کند و مدال طلای این رویداد جهانی را به دست آورد.

در این موفقیت، حسن عمویی، مربی اهل آستانه‌اشرفیه، نیز نقش مؤثری در پرورش و آماده‌سازی این ورزشکار برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی داشته است.

تیم ملی کیک‌بوکسینگ ایران پس از ۱۰ سال وقفه در اعزام رسمی به رویدادهای بین‌المللی، با ترکیب ۲۲ ورزشکار در این فستیوال حضور یافت و در مجموع موفق به کسب ۱۹ مدال طلا، ۲ مدال نقره و یک مدال برنز شد.

این رقابت‌ها با حضور افشین هادی چگینی، رئیس فدراسیون کیک‌بوکسینگ، و اعضای کادر فنی تیم ملی برگزار شد و ملی‌پوشان ایران در مراسم اهدای جوایز نیز حضور یافتند.

کد مطلب 6995427

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