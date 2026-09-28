به گزارش خبرگزاری مهر، در رقابت‌های کشوری سبک IMAO که با حضور حدود ۸۰۰ ورزشکار از استان‌های مختلف و به میزبانی تهران برگزار شد، رقم خورد؛ جایی که دختران رزمی‌کار دیلمی با مربیگری سرکار خانم معصومه گره توانستند توانمندی و شایستگی خود را در سطح ملی به نمایش بگذارند.

در این رقابت‌ها، زینب خواجه‌گیری در رده نوجوانان و وزن منفی ۵۷ کیلوگرم با عملکردی درخشان به مقام نخست و مدال طلای مسابقات دست یافت.

همچنین نیلوفر نارکی در رده جوانان و وزن منفی ۴۲ کیلوگرم و فاطمه رامشی در رده جوانان و وزن منفی ۳۸ کیلوگرم، هر دو موفق به کسب مقام سوم و مدال برنز شدند.

کسب این سه عنوان ارزشمند و راهیابی این سه ورزشکار به مسابقات بین‌المللی، برگ زرین دیگری در کارنامه ورزش بانوان شهرستان دیلم به شمار می‌رود؛ افتخاری که بار دیگر ظرفیت، استعداد و انگیزه بالای بانوان ورزشکار دیلمی را در عرصه رقابت‌های رزمی به نمایش گذاشت.

این موفقیت بزرگ، حاصل تلاش و پشتکار ورزشکاران، همراهی خانواده‌ها و زحمات مربی آنان است و می‌تواند نویدبخش حضور پررنگ‌تر و موفقیت‌های بیشتر بانوان رزمی‌کار دیلم در میادین ملی و بین‌المللی باشد.