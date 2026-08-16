به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد صلواتی ظهر یکشنبه در مجمع عمومی سالانه هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی کردستان اظهار کرد: ورزش‌های رزمی کردستان طی سال گذشته با حضور در رقابت‌های مختلف استانی و کشوری، حضور پررنگی در عرصه مسابقات داشت و ورزشکاران این استان موفق به کسب عناوین و مدال‌های مختلف شدند.

رئیس سابق انجمن ورزش‌های رزمی کردستان اظهار کرد: در سال گذشته مسابقات قهرمانی شهرستان، رقابت‌های استانی و انتخابی المپیاد استعدادهای برتر کشور در رده نوجوانان دختر و پسر برگزار شد.

وی افزود: مسابقات انتخابی تیم بزرگسالان در دو بخش آقایان و بانوان نیز برگزار و نفرات برتر برای حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور معرفی شدند.

صلواتی ادامه داد: مسابقات مختلف در رده‌های جوانان و امید و همچنین رقابت‌های انتخابی بانوان نیز در دستور کار قرار گرفت و ورزشکاران استان در چندین رویداد کشوری حضور پیدا کردند.

کسب مدال در رقابت‌های کشوری

رئیس سابق انجمن ورزش‌های رزمی کردستان گفت: ورزشکاران استان در رقابت‌های قهرمانی کشور که در آذربایجان غربی و دیگر استان‌ها برگزار شد، موفق به کسب چندین مدال طلا، نقره و برنز شدند و در بخش تیمی نیز عنوان‌های قابل توجهی به دست آوردند.

وی با اشاره به حضور ورزشکاران کردستان در مسابقات انتخابی تیم ملی و رقابت‌های آسیایی افزود: در یکی از این رقابت‌ها ورزشکاران استان موفق به کسب یک مدال نقره و پنج مدال دیگر شدند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای رزمی‌کاران کردستان است.

صلواتی همچنین به حضور بانوان رزمی‌کار استان در مسابقات قهرمانی کشور اشاره کرد و گفت: بانوان کردستانی در این رقابت‌ها نیز موفق به کسب پنج مدال طلا شدند و در رده‌بندی تیمی جایگاه دوم کشور را به دست آوردند.

کردستان در جمع هیئت‌های برتر کشور

وی با بیان اینکه رقابت‌های مختلف در سبک‌های گوناگون ورزش‌های رزمی برگزار شده است، اظهار کرد: کردستان در سال گذشته میان هیئت‌های فعال کشور توانست جایگاه قابل توجهی به دست آورد و این موفقیت حاصل تلاش مجموعه مربیان، ورزشکاران و مسئولان هیئت‌ها بوده است.

رئیس سابق انجمن ورزش‌های رزمی کردستان از حمایت حامیان مالی و همراهی مسئولان نیز قدردانی کرد و افزود: بدون حمایت مجموعه ورزش و حامیان این رشته، دستیابی به این موفقیت‌ها امکان‌پذیر نبود.

صلواتی در پایان از مربیان، ورزشکاران و همه افرادی که در مسیر توسعه ورزش‌های رزمی استان همکاری کردند، تشکر کرد و گفت: امیدواریم با استمرار این حمایت‌ها، شاهد موفقیت‌های بیشتری برای جوانان ورزشکار کردستان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی باشیم.