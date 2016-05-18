منوچهر والی زاده با اشاره به کارهایی که در دست دوبله دارد به خبرنگار مهر گفت: این روزها سازمان صداوسیما چندان فیلم و سریال نمی خرد و به همین دلیل هم کار چندانی وجود ندارد. بچه های دوبله با سیلی صورت خود را سرخ می کنند و برای اینکه کمبود کار را در سازمان جبران کنیم گاهی در رسانه های خانگی فیلم دوبله می کنیم. البته هفته آینده فیلمی را با مدیریت دوبلاژ بهرام زند دوبله می کنم و به جای ویل اسمیت صحبت خواهم کرد.

این دوبلور با اشاره به دو سریالی که در دست دوبله دارد، عنوان کرد: در حال دوبله سریالی با نام «در جستجوی خوشبختی» با مدیریت دوبلاژ زهره شکوفنده هستم. پیش از این قسمت هایی از این سریال پخش شده است و ظاهرا چند قسمتی باقی مانده بوده که حالا در حال دوبله آن هستیم. این سریال به کانادا تعلق دارد و حدود پنج الی شش هفته دیگر کار دارد.

دوبله دوباره «در برابر آینده»

والی زاده همچنین به دوبله دوباره سریال «در برابر آینده» اشاره کرد و گفت: این سریال آمریکایی است و پیش از این یک بار دوبله شده است و دوباره آن را دوبله می کنیم که احتمالا تا دو هفته دیگر به پایان می رسد.

این مجری و بازیگر با اشاره به برنامه ای که در شبکه نمایش سیما دارد، توضیح دارد: برنامه ای با نام «سینما و دوبله» دارم که دیروز، روز اول ضبط بود. قرار است در این برنامه با دوبلورها صحبت کنیم. به هر حال دوبله کاری جذاب است و بسیاری دوست دارند درباره پشت صحنه این کار بدانند. با وضعیت امروز برای کسانی که تازه بخواهند وارد این کار شوند دیگر درآمد چندانی ندارد و برخلاف تصوری که عده ای درباه درآمدهای این شغل دارند، اینگونه هم نیست.

وی با اشاره به اینکه این روزها مردم هم کمتر فیلم و سریال های دوبله شده می بینند، اظهار کرد: مردم بیشتر ماهواره می بینند و پای شبکه های جم هستند. من امیدوارم رییس جدید صداوسیما کار را برای دوبلورها زیاد کند و فیلم های بیشتری خریداری شود. اکنون خود من در هفته دو روز برای دوبله به تلویزیون می روم درحالیکه زمانی هر روز ما پر بود، البته من می توانم آگهی بگیرم و اموراتم به نوعی می گذرد.

والی زاده در پایان با اشاره به وضعیت سایر دوبلورها عنوان کرد: اکنون هر کسی به این فکر است که چقدر می تواند اجاره خانه خود را دربیاورد و آنقدر همه مشغول هستند که حتی خانواده ها نمی توانند همدیگر را ببینند. وضعیت دوبلورها آنقدر خراب است که دیگر سریال چینی و کره ای هم برایشان فرقی ندارد و تنها به این فکر می کنند که ماهی چقدر درآمد دارند.