سلام مساجد به ماه رمضان/ خانه های خدا برای میهمانی آراسته شدند

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: رمضان ماهی است که برای دانستن شروعش به غیر از رویت هلال ماه آسمان باید هلال دلت را هم نگاه کنی، روشنای آن گواهی می دهد به دیدن ماه میهمانی خدا. ماهی که می دانیم برای قلب های زنگار گرفته نیز فرصت دوباره ای است، همان گونه که غبارزدایی از مساجد دیار قومس نوید شروعی مجدد را به مردم این دیار می دهد تا بدانند می توانند مهیای غبارروبی از خانه دل هایشان شوند.

رمضان برای عشق شروعی مجدد است

دامغانی ها اما رسم غباروبی عشق را خیلی خوب می دانند هرسال که قدم هایمان به دروازه شهر خدا می رسد، می داند قرار است اینجا طرحی نو در اندازد، روحش در حوضچه عشق الهی آب تنی کند و پاک کند غبار خستگی و غفلت و گناه تمام ماه های گذشته را و می داند در این شهر، قرار است از زنجیرهای دنیایی که دست و پای روحش را بسته اند جدا شود و فراغ بال پله های ملاقات با خدا را بالا رود.

مسجد امام رضا(ع) دامغان جایی است که با شنیدن اسمش روح زمینی انسان به قدمگاه فرشتگان آسمانی بارگاره علی بن موسی الرضا (ع) پرواز می کند. در ابتدای درب ورودی مسجد جوانانی را می بینی که مشغول شستن فرش های مسجد هستند. فرش ها گرچه شسته می شوند اما شادی و غم مومنان در طول سال ها همچون تارو پود بر آن ها نقش بسته است.

وارد مسجد که می شوی زنان و دختران زیادی می بینی که هر کدام به کاری مشغول هستند به سراغ بانوی میانسالی می روم که مشغول چیدن کتب ادعیه و قرآن ها در قفسه است از او می پرسم هدف از غبارروبی مسجد چیست، می گوید: برای ورود به ماه رمضان آماده می شویم و همانگونه که خانه خدا را تمیز می کنیم باید دل های خود را از پلیدی ها و بدی ها با انجام کارهای خیر مانند رسیدگی به امور یتیمان صله رحم و عیادت از بیماران آماده کنیم و تا دل هایمان نورانی شود.

خاتون دهقان ادامه می دهد: اول باید خانه دل را از بدی ها پاک کنیم تا به خدا نزدیک و معنوی تر شویم و بعد بیاییم در مسجد نماز بخوانیم و عبادت کنیم.

اولیاء الهی به مسجد احترام ویژه ای می گذاشتند

امام جمعه شهر دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: بر اساس تاریخ و روایات بنیانگذار مسجد الاقصی حضرت داوود(ع) و سلیمان(ع) است و حضرت مریم (س) خادم مسجد بوده، تعمیر مسجد الحرام توسط انبیای الهی صورت گرفت و همچنین مسجد النبی را پیامبر اکرم(ص) تاسیس کرد بنابر این می بینیم که انبیا و اولیای الهی توجه خاصی به مساجد داشتند.

حجت الاسلام سید محمد حسینیان می افزاید: از آنجایی که در آستانه ماه مبارک رمضان همه روزه داران و نمازگزاران به مساجد توجه خاصی دارند و نمازهای جماعت در آن ها با شکوه خاصی برگزار می شود و همچنین لیالی قدر را در این ماه در پیش داریم توقع این است که هیئت امنا، پایگاه های بسیج و ... مساجد را برای جذابیت بیشتر و جلب جوانان، معطر و تنظیف کنند.

وی معتقد است یکی از راه های جذب جوانان به مسجد همین تنظیف و تطهیر مسجد، معطر کردن آن، استفاده از اذان گوی خوش صدا و امام جماعت با قرائت زیبا و همچنین برگزاری مسابقات قرآنی و فرهنگی است و مردم ما که افرادی متدین هستند باید توجه خاصی به مسجد کنند تا این مکان به عنوان پایگاه و مراکز علمی اخلاقی اجتماعی و سیاسی در جامعه تبدیل شود.

غباروبی سنتی حسنه است

رییس اداره تبلیغات اسلامی دامغان نیز آیین غبارروبی از مساجد را سنت حسنه ای می داند که هر ساله در آستانه آغاز ماه مبارک رمضان با هدف ارتقای وضعیت بهداشتی مساجد انجام می شود.

حجت الاسلام صبوری از وجود ۲۳۳ مسجد در شهرستان دامغان خبر می دهد و می افزاید: از این تعداد ۵۷ مسجد شهری و ۱۷۶ مسجد روستایی هستند که در ۱۹۰ مکان آیین غبارروبی برگزار شد.

وی می گوید: بیشترین اعزام مبلغ بعد از ماه محرم در رمضان انجام می شود و ۱۶۰ نفر از مبلغان خواهر و برادر در ماه مبارک رمضان سال جاری به مساجد شهری و روستایی برای تبیین و ترویج احکام و معارف دین اعزام می شود.

دبیر ستاد اقامه نماز شهرستان دامغان مساجد را به عنوان مهم ترین پایگاه دینی و مذهبی ذکر کرد که باید همواره زمینه را برای حضور اقشار مختلف مردم فراهم کند و در این میان پاکیزه بودن این مکان می تواند نقش تعیین کننده ای در جذب نمازگزاران داشته باشد از سوی دیگر باید گفت در خصوص بهداشت و تمیز کردن مساجد به ویژه در آستانه ماه مبارک رمضان روایت‌های فراوانی بیان شده است و رعايت نظافت و بهداشت ظاهري بايد انسان را به رعايت بهداشت و نظافت باطني و قلبي سوق دهد.

۷۳ مسجد سمنان غباروبی می شود

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان که میهمان مسجد سجادیه در آئین غباروبی است هم از آغاز آئین معنوی غباروبی مساجد شهرستان خبر می دهد و به خبرنگار مهر، می گوید: در سمنان ۷۳مسجد وجود دارد که در آستانه ماه رمضان غباروبی می شوند.

حجت الاسلام غلامرضا زاهدی ضمن بیان اینکه مساجد وظیفه مهمی در بالا بردن بصیرت مردم دارند، گفت: مساجد یکی از مهمترین پایه های مردمی هستند چرا که ما این مکان مقدس را سنگر اصلی جامعه محسوب می‌ کنیم و معتقدیم که مساجد باید محل امید و توکل مردم باشد.

وی غبارروبی مساجد در آستانه ماه مبارک رمضان را سنتی نیک توصیف کرد و افزود: رمضان ماه پاکی و پاک‌کننده است و باید مقدمات ورود به آن فراهم شود

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان سمنان با تاکید براینکه آیات، روایات و تاکید ائمه اطهار (ع) در خصوص پاکیزه نگه داشتن و غبارروبی مساجد برای ما مسجل است، گفت: انسان وقتی وارد مسجد می‌شود باید به‌ طور کلی خود را به زینت‌ها مزین کند و با نیت پاک و درونی خالص علاوه بر این‌که باید به تهذیب و خلوص روح خود بپردازد، باید به بهترین نحو خود را برای این میهمانی باشکوه آراسته کند.

مسجد را خانه خدا می پنداریم

حاج محمدعلی جلالی در شاهرود نامی شناخته شده است از او درباره غباروبی مساجد می پرسیم و می گوید: تنها انگیزه ما برای انجام امور مسجد فقط بدست آوردن رضای خداوند متعال است و سفره افطاری روز اول ماه مبارک را در این مسجد پهن می کنیم تا هم رضای خداوند را داشته باشیم و هم اتحاد و همبستگی با نمازگزاران بیشتر شود.

این موی سپید عرصه خدمت، اتحاد مردم در برگزاری مراسم های جشن و سوگواری را در مساجد شاهرود بسیار زیاد توصیف می کند و می گوید: بعد از ماه مبارک رمضان نیز باید نورانیت و معنویتی را که نتیجه سی روز بندگی خالصانه خداوند است را با انجام واجبات و مستحبات و دوری از محرمات و گناهان تداوم ببخشیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شاهرود نیز در خلال آئین معنوی غباروبی مسجد ابوالفضل این شهرستان، می گوید: غباروبی از آن دست سنت های حسنه ای است که تداوم آن باید به نسل های جوان آموخته شود هرچند امروز حضور جوانان در کنار موی سپیدان امری در خور توجه است.

حجت الاسلام حمید عبدالهیان در ادامه می گوید: غباروبی مساجد از دل بر می آید و لاجرم بردل می نشیند چرا که خدمت در خانه خدای متعال و برای خدای متعال رنگ و بویی دیگر دارد و با هیچ شوری قابل وصف نیست از سوی دیگر در روايتی از پيامبر مکرم اسلام(ص) نقل شده که ایشان می فرمایند «تَنظَفوا بِکلّ مَا استَطَعتُم فَان‌َالله تَعالي بَني الاسلامُ عَلي‌النظافَت وَلَن يَدخَل الجَنه الا کل نظيف» یا با هر وسيله‌اي که مي‌توانيد پاکيزگي و نظافت و بهداشت خود را حفظ کنيد زيرا اسلام برپايه نظافت بنا شده و جز پاکيزگان وارد بهشت نخواهند شد.

مساجد پایگاه های علمی اجتماعی و سیاسی جامعه

در همین زمان امام جماعت مسجد جامع میامی نیز هدف از غبارروبی را آماده کردن محیط برای برنامه های مذهبی ماه رمضان مانند نمازهای جماعت و محافل انس با قرآن می داند و می گوید: وقتی محیط آماده تر باشد میل و رغبت مردم به ویژه جوانان بیشتر و برنامه ها باشکوه و استقبال بیشتر برگزار می شود.

حجت الاسلام صادق عابدی ادامه می دهند: نظافت در این مسجد به همت مردم و هیئت امنای فعال و متولی پرکار پیوسته در طول سال انجام می شود اما در آستانه ماه مبارک رمضان این امر بیشتر جلوه می کند چرا که جوانان زیادی رفت و آمد دارند و هر نمازهای یومیه در آن به جماعت اقامه می شود در ماه مبارک رمضان هم تلاوت یک جز قرآن کریم بیان احکام و ترجمعه دعای روز خوانده می شود.

وی می افزاید: ماه مبارک رمضان فرصتی مناسب برای اشاعه فرهنگ دینی است لذا مساجد باید برای جذب حداکثری مردم آماده و مهیا باشند یکی از عوامل این آمادگی، تنظیف و آراستگی است.

آراستگی مسجد در میامی، این شرقی ترین شهرستان استان سمنان از اهمیت زیادی برخوردار است و این مهم در روستاها، نمایی ویژه دارد یکی از روستاهایی که غباروبی مساجد در آن به خوبی جریان دارد حسین آباد کالپوش است که به تازگی امام جمعه خود را شناخته است حجت الاسلام ابوالفضل بهرامی درباره غباروبی مساجد، معتقد است: در آستانه ماه مبارک رمضان می بایست هرچه بهتر و بیشتر نسبت به جذب اقشار مختلف مردم به خانه های خدا اهتمام داشته باشیم و مردم دیار شهید پرور کالپوش، با غباروبی و خدمت در این اماکن معنوی نشان دادند که رسم خدمترسانی را به خوبی به یاد دارند.

آئین غباروبی مساجد از اهمیت بالایی برخوردار است

رئیس حوزه های علمیه استان سمنان و امام جمعه گرمسار نیز درباره آئین معنوی غباوربی مساجد معتقد است: در نگاه ديگري به روايات اين نکته را متوجه مي‌شويم که مساله بهداشت هم مانند ساير مسائل رويکردها و مراحل مختلفي دارد که از آن جمله بهداشت فردي، بهداشت اجتماعي، بهداشت خانه، بهداشت محيط کار و غيره را مي‌توان ذکر کرد اما يکي از مهم‌ترين ابعاد بهداشت که به برکت نظام جمهوري اسلامي ايران و به همت دستگاه های فرهنگی و امنای مساجد طرح و مورد توجه قرار گرفته است، موضوع بهداشت مساجد است.

حجت الاسلام سیدعلی مهدی نژاد بیان داشت: بديهي است بهداشت و نظافت مساجد در ظرف زمانی خاص نمی‌گنجد و در همه ایام سال این مقوله می بایست مورد توجه مردم باشد چرا که ما معتقد هستیم، طبق آيات و روايات همه مسلمانان موظفند همواره در پاکيزه نگه داشتن و تطهير مساجد کوشا و فعال باشند اما اختصاص يک دهه آن هم دهه آخر ماه معظم شعبان که دل های مومنان آماده استقبال از ماه مبارک رمضان و بهره گيری از سفره پر فيض و معنوی اين ماه عزيز است فرصت بسيار خوبي برای تنظیف مساجد محسوب می شود.

وی افزود: ماه رمضان ماه تنظیف دل هاست و در آستانه آن تنظیف خانه های خدا حال و هوایی معنوی به روزهای پایانی ماه شعبان می بخشد و مسلمانان را برای ماه میهمانی خدا آماده می سازد.

یک دنیا رمضان یک دنیا عشق

رمضان برای عشق، برای عاشقی، برای رنگ خدا گرفتن، شروعی مجدد است و برای آغازی دوباره چه ماهی بهتر از ماه میهمانی خداوند متعال و ماه نزول قرآن در شب های نقره فام قدر ... آنجا که دل ها در گرو یار هستند و یارها در گرو عنایت حق تعالی.

کسی چه می داند، شاید غباروبی مساجد نیز تلنگری باشد برای فروریختن گرد روزمرگی و مهیا شدن دل برای میهمانی خدا، تلنگری در این دنیای مجازی تا اندکی به خویشتن بازگردیم و یادمان بیاید روزی به سوی حضرت عشق بازمی گردیم، به همان جایی که از شبنم عشق خاک آدم گل شد.

و چه کسی است که برای فیض بردن از ماه میهمانی خدا، لحظه شماری نمی کند؟ تا شاید ربنا گفتن مان از سوی خدا برایمان شفاعت شود و با برکتش همراه شویم.