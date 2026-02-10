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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۲۲

بیانیه کارگران و صنعتگران آذربایجان‌شرقی به حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

بیانیه کارگران و صنعتگران آذربایجان‌شرقی به حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

تبریز- کارگران، مهندسان و مدیران کارخانجات صنعتی آذربایجان‌شرقی با صدور بیانیه‌ای بر ضرورت حفظ امنیت و حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه با ابراز همدردی با خانواده‌های شهدا و ملت ایران آمده است: امنیت حق مسلم ملت ایران بوده و پاسداری از آن به‌منزله دفاع از آینده و اقتدار کشور است.

صادرکنندگان این بیانیه در آستانه چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و فرارسیدن یوم‌الله ۲۲ بهمن، از مردم ایران دعوت کردند با حضوری پرشور، آگاهانه و وحدت‌آفرین در راهپیمایی این روز تاریخی، انسجام ملی و اقتدار کشور را به نمایش بگذارند.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است: کارگران، مهندسان و مدیران صنایع آذربایجان‌شرقی همچون گذشته در کنار ملت ایران ایستاده و بر تداوم حمایت از انقلاب اسلامی، ایران عزیز و آرمان‌های آن تأکید دارند.

کد مطلب 6745582

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