وینسلت و ادریس آلبا در یک فیلم مشترک/ کیت چگونه رُز «تایتانیک» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، دست‌اندرکاران ساخت فیلم جدید ادریس آلبا بازیگر بریتانیایی با عنوان «کوهستان بین ما» در حال گفت‌و گو با بازیگر هم‌وطن وی یعنی کیت وینسلت هستند تا این فیم رمانتیک را با حضور دو بازیگر بریتانیایی شکل دهند.

این فیلم را هانی ابواسد برای کمپانی فاکس ۲۰۰۰ می‌سازد و پیتر چمین و جنو تاپینگ آن را تهیه می‌کنند.

این فیلم بر مبنای رمان پرفروش چارلز مارتین که در سال ۲۰۱۰ به همین نام نوشته شده است، ساخته می‌شود و درباره یک جراح و زنی است که پس از سقوط یک هواپیما سرنوشت مشترکی پیدا می‌کنند. آنها باید راه فراری از کوهستان پیدا کنند. این در حالی است که دمای هوا کاهش پیدا می‌کند و در شب بسیار سرد می‌شود. در عین حال آنها از جراحت‌هایی که دیده‌اند نیز رنج می‌برند.

آلبا از ماه فوریه برای بازی در این فیلم انتخاب شده بود.

فیلمنامه این فیلم را نویسنده فیلمنامه «جنگ ستارگان» یعنی کریس وایتس بر مبنای نسخه اولیه جی.میلز گودلو و اسکات فرانک نوشته است.

وینسلت هفت نامزدی اسکار در کارنامه‌اش دارد که جدیدترینش برای بازی در فیلم «استیو جابز» بود. او یک اسکار در سال ۲۰۰۹ برای بازی در «کتاب خوان» برد و به زودی در کنار ویل اسمیت در درامی از نیو لاین با عنوان «زیبایی موازی» دیده خواهد شد.

این بازیگر بریتانیایی به تازگی مصاحبه‌ای نیز با مجله رولینگ استون انجام داده که خبرساز شده و در آن درباره چگونگی به دست آوردن نقش رز در فیلم «تایتانیک» صحبت کرده است.

او در این مصاحبه تایید کرده که این نقش را با سماجت توانسته از جیمز کامرون کارگردان فیلم به دست آورد.

او گفته است: به فیملنامه خیلی احساس نزدیکی می‌کردم. آن را که خواندم سیل اشک و غصه بود که راه افتاد و گفتم باید بخشی از این فیلم باشم، راه دیگری وجود ندارد.

او تلاش کرد تا شماره جیمز کامرون را از کارگزار او بگیرد و وقتی موفق نشد سرانجام شماره ماشین کامرون را پیدا کرد؛ دستگاهی که حالا سال‌هاست از رده خارج شده است.

او می‌گوید: جیمز در اتوبان داشت رانندگی می‌کرد و گفت: دارم جایی می روم. من فکر کردم نباید فرصت را از دست بدهم و گفتم: باید همین حالا با شما حرف بزنم. شما دارید این فیلم را می‌سازید و من بازیگر شما نیستم.

وقتی او پاسخی سرد از این کارگردان مشهور دریافت کرد یک دسته گل رز با یک یادداشت برای او فرستاد و نوشت: از طرف رز شما.

با وجود چندین ارتباط که به همین ترتیب به وجود آمد وینسلت سرانجام موفق شد این نقش را بازی کند و برای آن نامزدی اسکار را به دست آورد و در مسیری قرار گرفت که اکنون یکی از تحسین شده ترین بازیگران سینمای جهان است.