به گزارش خبرنگار مهر، جواد قرآن نویس بعد از ظهر پنج‌شنبه در جلسه هماهنگی جشن گلریزان شهرستان اردبیل تصریح کرد: با وجود اینکه مبلغ جمع‌آوری شده مؤسسات قابل توجه است اما لازم است جهت هزینه کرد بهینه آن برای نیازمندان ساماندهی شود.

وی افزود: به عنوان مثال سال کمترین درآمد ما یک میلیارد ریال است و با این وجود با برنامه‌ریزی دقیق تمامی آن به نیازمندان از جمله کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست و سرطانی اختصاص می‌یابد.

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان هر موسسه خیریه را نیازمند سه ضلع دانست و افزود: این سه ضلع شامل مقاومت در مقابل اتهامات، عشق به کار و شناخت و مقبولیت توسط مردم است.

قرآن نویس با اشاره به اینکه بنیاد حمایت از کودکان مستمند و سرطانی استان حتی از سیستان و بلوچستان و شیراز نیز کمک دریافت می‌کند، خواستار ساماندهی کمک‌های خیریه مؤسسات مختلف شد.

در این جلسه فرماندار اردبیل نیز با تأکید به ضرورت حمایت از زندانیان غیر عمد تصریح کرد: خیرین و مدیران همواره برای آزادی زندانیان غیر عمد نیت خیر دارند و در مقاطع مختلف ستاد دیه را یاری داده‌اند.

جواد زنجانی تصریح کرد: امسال در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل دولت راهکارهای اساسی برای رونق کسب‌وکار و اشتغال در دستور کار قرار داده است که از آن جمله اختصاص ۱۶۰ میلیارد ریال از بخش صنعت و معدن است.

وی با بیان اینکه این مبلغ برای فعال‌سازی بنگاه‌های اقتصادی نیمه فعال و غیرفعال هزینه خواهد شد، ابراز امیدواری کرد بخش عمده‌ای از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی مرتفع شود.