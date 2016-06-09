۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۱۰

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز اردبیل:

مبالغ جمع‌آوری شده مؤسسات خیریه اردبیل بیش از بودجه سالانه است

اردبیل – رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان اردبیل گفت: مبالغ جمع‌آوری شده توسط مؤسسات خیریه استان بیش از بودجه سالانه استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قرآن نویس بعد از ظهر پنج‌شنبه در جلسه هماهنگی جشن گلریزان شهرستان اردبیل تصریح کرد: با وجود اینکه مبلغ جمع‌آوری شده مؤسسات قابل توجه است اما لازم است جهت هزینه کرد بهینه آن برای نیازمندان ساماندهی شود.

وی افزود: به عنوان مثال سال کمترین درآمد ما یک میلیارد ریال است و با این وجود با برنامه‌ریزی دقیق تمامی آن به نیازمندان از جمله کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست و سرطانی اختصاص می‌یابد.

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان هر موسسه خیریه را نیازمند سه ضلع دانست و افزود: این سه ضلع شامل مقاومت در مقابل اتهامات، عشق به کار و شناخت و مقبولیت توسط مردم است.

قرآن نویس با اشاره به اینکه بنیاد حمایت از کودکان مستمند و سرطانی استان حتی از سیستان و بلوچستان و شیراز نیز کمک دریافت می‌کند، خواستار ساماندهی کمک‌های خیریه مؤسسات مختلف شد.

در این جلسه فرماندار اردبیل نیز با تأکید به ضرورت حمایت از زندانیان غیر عمد تصریح کرد: خیرین و مدیران همواره برای آزادی زندانیان غیر عمد نیت خیر دارند و در مقاطع مختلف ستاد دیه را یاری داده‌اند.

جواد زنجانی تصریح کرد: امسال در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل دولت راهکارهای اساسی برای رونق کسب‌وکار و اشتغال در دستور کار قرار داده است که از آن جمله اختصاص ۱۶۰ میلیارد ریال از بخش صنعت و معدن است.

وی با بیان اینکه این مبلغ برای فعال‌سازی بنگاه‌های اقتصادی نیمه فعال و غیرفعال هزینه خواهد شد، ابراز امیدواری کرد بخش عمده‌ای از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی مرتفع شود.

محمد میرزایی ناطق

