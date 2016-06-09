هنرمندان صنایع دستی آذربایجان شرقی مورد تقدیر قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، مرتضی آبدار در جمع هنرمندان صنایع دستی استان گفت: با توجه به شعار سال، دغدغه اصلی اداره کل میراث فرهنگی استان در حوزه اقتصادی ایجاد اشتغال است و از این رو در حوزه ایجاد اشتغال پایدار در زمینه صنایع دستی اهتمام خواهیم داشت.

وی با اشاره به رویکرد ویژه دولت به صنایع دستی در راستای اهداف ساسیت های اقتصاد مقاومتی گفت: نگاه اداری و تزئینی به مقوله صنایع دستی پذیرفتنی نیست و بایست به صورت عملیاتی در این حوزه وارد شد، لذا تشویق کارهای خلاقانه و حمایت از هنرمندان در زمینه بازاریابی و فروش تولیدات هنری، گامهای عملی هستند که در این مسیر خواهیم برداشت.

مرتضی آبدار با تقدیر از زحمات هنرمندان صنایع دستی استان از آنان خواست تا با تولید آثار فاخر هنری زمینه را برای کسب مهر اصالت یونسکو فراهم کنند.

مهدی محمد زاده، رئیس دانشکده هنرهای اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، در این مراسم با تبیین نگرش قرآن به هنر، کاربردی بودن، طراحی و اجرای دقیق، استحکام و کیفیت بالا، سازگاری با زمان، بی ضرر بودن، بهره وری بالا و داشتن امکان تعمیر و نگهداری را ۷ مولفه یک اثر هنری ارزشمند برشمرد و گفت: تولید محصولات زیبا و بی کیفیت، تنها با هدف تامین نیاز اقتصادی نتیجه ای جز از بین رفتن صنایع دستی نخواهد داشت.

فریده تطهیری مقدم، رئیس انجمن دوستداران سفال آذربایجان شرقی نیز در این مراسم با بیان لزوم تقویت حس آفرینش و تعالی در میان هنرمندان صنایع دستی گفت: باید انتظارات خود را از مجموعه دولتی با میزان توانایی های خود مطابقت دهیم و در ارتباط مستقیم و پس از شناخت نیازهای روز جامعه در پی دستیابی به عناوینی همچون نشان ملی مرغوبیت و به تبع آن مهر اصالت یونسکو باشیم.

وی افزود: می توانیم با استفاده از عواملی همچون برگزاری اتاق فکر مشترک، بهره گیری از فضاهای مجازی و تعیین حدود انتظارتمان و با اخذ تصمیمات صحیح گامهای موثری برای بهره برداری از فرصت تبریز ۲۰۱۸ در زمینه صنایع دستی برداریم.

فرشاد به آفرین، معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی نیز در این مراسم گفت: دریافت ۹۷ نشان ملی در ۲۱ رشته صنایع دستی حاکی از توانایی بالای هنرمندان استان در خلق آثار باکیفیت صنایع دستی در سطح ملی و بین المللی است.

وی همچنین حضور موفق هنرمندان شهرستانهای اهر، مراغه، کلیبر، اسکو، بناب عجبشیر، آذر شهر، میانه و مرند را در کنار هنرمندان تبریزی در کسب این عناوین قابل توجه و ارزشمند دانست.

گفتنی است در پایان این مراسم از ۶۵ هنرمند صنایع دستی استان که موفق به کسب نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی شده بودند از سوی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی تقدیر به عمل آمد.