جشنواره فیلم شانگهای کلید خورد/ جکی چان و بردلی کوپر روی فرش قرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، دیشب جشن افتتاحیه جشنواره فیلم شانگهای برگزار شد. در کنار چهرههای برجسته جهانی، چهرههای مشهور سینمای چین نیز دیشب روی فرش قرمز این جشنواره رفتند. فن بینگ بینگ، شو کی و جکی چان از جمله این چهرهها بودند.
این برنامه که هر سال در حال گسترش است نشان دهنده قدرت سینمای چین در جهان امروز و تاثیر آن در دنیای تجارت فیلم است. فروش ۱۴۰ میلیون دلاری فیلم «وارکرافت» در تنها چهار روز نشان دهنده بازار بزرگ سینمای چین و اهمیت آن در دنیای سینما است.
امسال امیر کاستاریکا کارگردان مشهور صربستان به عنوان رییس هیات داوران در این جشنواره حضور دارد و آتوم اگویان کارگردان نامدار کانادایی، جاناتان کیم تهیه کننده کرهای از دیگر همراهان وی در این بخش هستند.
جشنواره امسال شانگهای برنامه ویژهای برای نمایش آثار شکسپیر در نظر گرفته که با همکاری موسسه فیلم بریتانیا و شواری بریتانیا برگزار میشود.
ایان مککلن قرار است در نشستی که ۱۲ ژوئن برای بحث و بررسی فیلم «ریچارد سوم» ساخته سال ۱۹۹۵ ترتیب داده شده، شرکت کند.
مروری بر فیلمهای لوچینو ویسکونتی، آندری تارکوفسکی، وودی آلن و لسلی چونگ ستاره فقید هنگکنگ از بخشهای ویژه امسال است و هشت فیلم «هری پاتر» نیز اکران ویژه خواهند داشت و دستاندرکاران جشنواره قول حضور جی کی رولینگ نویسنده انگلیسی خالق «هری پاتر» را نیز دادهاند.
جشنواره فیلم شانگهای همچنین با همکاری با جشنواره بینالمللی فیلم توکیو و جشنواره بینالمللی فیلم بوسان برنامههای مشترکی تدارک دیده است.
این در حالی است که شهر شانگهای هفته آینده برای افتتاح پارک موضوعی دیزنی میزبان شماری از چهرههای برجسته صنعت سرگرمی در سطح جهان خواهد بود.
امسال فیلم «خشم و هیاهو» ساخته هومن سیدی نیز در بخش اصلی این رویداد سینمایی برای کسب جایزه جام طلایی بهترین فیلم رقابت میکند. سیدی سال ۲۰۱۴ با فیلم «۱۳» موفق به کسب جایزه بهترین فیلم و کارگردانی در بخش استعدادهای نو جشنواره فیلم شانگهای شده بود.
سال پیش بیش از ۳۰۰ هزار نفر به تماشای فیلمهای ارایه شده در جشنواره فیلم شانگهای نشستند. نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم شانگهای که از مهمترین جشنوارههای آسیا و از جشنوارههای درجه الف جهان محسوب میشود، از ۱۱ تا ۱۹ ژوئن (۲۲ تا ۳۰ خرداد) برگزار میشود.
