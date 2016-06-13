طرح «با قرآن در رمضان» در مساجد هرمزگان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از تبلیغات اسلامی هرمزگان، ناصر جعفرزاده گفت: بیش از ۲۴۰ موسسه و خانه قرآن شهری و روستایی در ماه مبارک رمضان مراسم ترتیل خوانی قرآن کریم را برگزار میکنند. طرح «با قرآن در رمضان» با شروع ماه مبارک رمضان در مساجد استان و با حضور مرتلین، حافظان و قاریان برتر استانی و آحاد مردم درحال برگزاری است.
وی بیانداشت: این طرح که طی چند سال گذشته به همت سازمان دارالقرآن الکریم همزمان با ماه مبارک رمضان اجرا میشد در استان هرمزگان از روز ۱۸ خرداد ۹۵، مصادف با نخستین روز ماه مبارک رمضان۱۴۳۷ هجری قمری آغاز و تا پایان این ماه مبارک ادامه دارد.
رئیس دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: این طرح در مرکز استان و شهر بندرعباس با همکاری مشترک ادارهکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان، ادارهکل تبلیغات اسلامی استان و صدا و سیمای مرکز خلیج فارس همه روزه از ساعت ۱۳:۳۰ در محل حسینیه امامزاده سید مظفر(ع) در حال برگزاری است. در این مراسم، روزانه یک جزء از قرآن توسط قاریان تایید شده از طرف شورای عالی قرآن تلاوت می شود.
رئیس دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی هرمزگان بر اهتمام ویژه به تفسیر قرآن کریم در ماه رمضان تاکیدکرد و ابراز داشت: ۱۳ جلسه محوری تفسیر قرآن کریم نیز در سراسر شهرستانهای استان هرمزگان همانند دیگر نقاط کشور، با حضور ائمه جمعه درحال برگزاری است.
جعفرزاده همچنین از برگزاری ۵۰۰ دوره روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در موسسات و خانه های قرآنی هرمزگان خبر داد و تصریحکرد: قرآن آموزان در این دورههای آموزشی با صحیحخوانی قرآن کریم و نماز آشنا میشوند. در استان هرمزگان بیش از ۲۴۰ موسسه و خانه قرآن شهری و روستایی فعال است که این مراکز قرآنی در ماه مبارک رمضان اقدام به برپایی مراسم ترتیل خوانی قرآن کریم، برگزاری دورههای آموزش و محافل و مجالس قرآنی در استان کردهاند.
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