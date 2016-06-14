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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۲۰

دو نماینده سابق مجلس مشاور حجتی شدند

دو نماینده سابق مجلس مشاور حجتی شدند

وزیر جهاد کشاورزی در احکام جداگانه‌ای، عباس رجایی و غلامرضا نوری قزلجه را به‌عنوان مشاوران جدید خود منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حجتی طی احکامی، عباس رجایی نماینده پیشین مردم اراک و کمیجان و رئیس سابق کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و همچنین غلامرضا نوری قزلجه نماینده پیشین مردم بستان آباد آذربایجان شرقی در مجلس را به سمت مشاوران خود برگزید.

وزیرجهادکشاورزی دراین احکام، ابراز امیدواری کرده است: با توجه به اهمیت نقش برنامه ریزی در انجام وظایف و نیل به اهداف بخش کشاورزی، مشاوران جدید با همکاری معاونان، روسای سازمان‌ها و موسسه‌های تابعه برای پیشبرد برنامه‌های این بخش، گام های موثری بردارند.

کد مطلب 3685726

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