دو نماینده سابق مجلس مشاور حجتی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حجتی طی احکامی، عباس رجایی نماینده پیشین مردم اراک و کمیجان و رئیس سابق کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و همچنین غلامرضا نوری قزلجه نماینده پیشین مردم بستان آباد آذربایجان شرقی در مجلس را به سمت مشاوران خود برگزید.

وزیرجهادکشاورزی دراین احکام، ابراز امیدواری کرده است: با توجه به اهمیت نقش برنامه ریزی در انجام وظایف و نیل به اهداف بخش کشاورزی، مشاوران جدید با همکاری معاونان، روسای سازمان‌ها و موسسه‌های تابعه برای پیشبرد برنامه‌های این بخش، گام های موثری بردارند.