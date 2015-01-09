موانع احداث جاده ابر علی آبادکتول زیر نظر کارشناسان بررسی می شود

به گزارش خبرنگارمهر، عباس رجائی شامگاه پنجشنبه در نشست خبری با رسانه ها درباره بازدید انجام شده از محل احداث جاده ابر گفت: لازم است موانع اجرایی جاده علی آباد کتول به شاهرود با دقت بررسی و برطرف شود و ما در بازدید امروز به دنبال آن بودیم که به یک خرد جمعی برسیم و دور از هیاهو یک بحث کارشناسی علمی و منطقی داشته باشیم.

رجائی افزود: هیئتی که امروز بازدید کردند مرکب از نمایندگان چند کمیسیون و فراکسیون محیط زیست مجلس و نمایندگان بسیاری از کمیسیون های کشاورزی آب و منابع طبیعی و محیط زیست، کمیسیون اصل 90 و کمیسیون عمران و تعدادی از مسئولان دستگاههای اجرایی مانند سازمان حفاظت محیط زیست سازمان جنگل ها و وزارت کشور است.

وی افزود: بنا نداریم که امروز اظهارنظر کارشناسی دقیقی را ارائه دهیم بلکه بیشتر به بررسی نظرات مجموعه های موجود در استان می پردازیم.

رجائی اذعان داشت: اگر قرار است نظری داده شود می بایست تمام نظرات کارشناسی موجود در استان و کشور جمع بندی شود و خط پروژه نیز دقیقا بررسی شود تا بعد بتوانیم اظهار نظر قطعی را در مورد احداث این جاده داشته باشیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس همچنین تصریح کرد: متاسفانه بعضی از موضوعات در کشور ما بیش از آنچه که باید سیاسی بازی می شود و این مسائل سیاسی باعث می شود که عقلانیت، کارشناسی و منفعت و مصلحت مردم در سایه قرار بگیرد.

رجائی تاکید کرد: بنا نیست که تابع جو سیاسی و منافع سیاسی باشیم بلکه میخواهیم آن چیزی که به مصلحت مردم و کشور و حفظ کشور و حفظ ذخایر کشور و مسائلی از این دست است را در مجموع ببینیم و برایند همه اینها را اظهار نظر بکنیم.

وی در خصوص بازدید از جاده ابر گفت: این جلسه یک بازدید میدانی بود تا مجموعه نظرات عزیزان را پس از این بازدید در جلسه ای که در استانداری داریم جمع بندی کلی کنیم و نظرات را داشته باشیم.

نماینده مردم اراک یادآور شد: ما به دنبال این مسئله در تهران هم جلسه مشترکی بین کمیسیون و فراکسیون و سایر دوستان خواهیم داشت، تا به یک جمع بندی کلی برسیم.

رجائی در پاسخ به علت اجرا نشدن این پروژه علی رغم مصوب شدن آن گفت: ما نمی توانیم در گذشته هرکاری انجام شده است نسبت به آن مسئولیت خاصی را اعلام کنیم اما اگر در آن زمان دقیق دیده بودند و نتوانستند اجرا بکنند حتما موانعی در کار بوده که نتوانستند به یک خرد جمعی برسند و اجرایی کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس خاطر نشان کرد: لازم است این موانع بررسی و برطرف شود و ما در بازدید امروز به دنبال آن هستیم که به یک خرد جمعی برسیم و دور از هیاهو یک بحث کارشناسی علمی و منطقی داشته باشیم و کسانی هم که اظهار نظر می کنند باید مشخص شود که روی چه اصلی اظهار نظر دارند.

عباس رجایی اظهار کرد: در این مجموعه بررسی ها باید به یک نقطه نظر برسیم که اولا ضرورت کار در چیست آیا شرایط و محدودیت ها و یا ضرورت ترانزیت کالاها می طلبد که این برنامه اجرایی شود یا خیر که انشالله یک جمع بندی خوبی که به خرد جمعی منتج شود خواهیم داشت.