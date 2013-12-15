10 هزار واحد مسکن مهر در استان مرکزی آماده بهره برداری است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خرمی ظهر یکشنبه در همایش شورای حمل و نقل به مناسبت هفته حمل و نقل و روز راهدار افزود: 10 هزار واحد مسکن مهر در استان با اعتبار هفت هزار و 220 میلیارد ریال آماده بهره برداری است.

وی اظهارداشت: همچنین 61 طرح راهسازی، راهداری و شهرسازی با سرمایه 560 میلیارد ریال به زودی بهره برداری می شود.

وی در ادامه با اشاره به آغاز فصل سرما و یخبندان گفت: هم اکنون 500 نیروی انسانی با 300 دستگاه ماشین آلات در راههای اصلی و گردنه های صعب العبور استان آماده خدمات رسانی به مسافران هستند.

خرمی اظهار داشت: استان مرکزی با شش هزار و 200 کیلومتر آزاد راه ، بزرگراه و راه اصلی و فرعی کریدر اصلی شمال به جنوب و غرب به شرق کشور محسوب می شود.

عباس رجایی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش با اشاره به بهره مندی بیش از 25 استان کشور از راههای مواصلاتی استان از آغاز مطالعات ساخت بزرگراه و آزادراه در استان خبرداد.

وی احداث بزرگراه دلیجان –اراک –همدان، سلفچگان- اراک-خرم آبادو دوخطه شدن راه آهن اراک-قم و تامین قطار پرسرعت اراک – تهران را از جمله برنامه ها برای مطلوب تر شدن حمل و نقل و کاهش آلودگی برشمرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس همچنین شاخص برخورداری راه روستایی در استان را 80 درصد خواند که بالاتر از میانگین کشوری است.

26 آذر ماه تا 2 دی ماه به نام هفته حمل و نقل نامگذاری و یکم دی ماه روز راهدار نامیده شده است.