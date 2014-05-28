آخرین وضعیت شکایت از متخلفان قانون ملی ایمنی زیستی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رجايي كه در همانديشي چالشهاي زيست فناوري كشاورزي و تجاريسازي گياهان تراريخته در اولين كنگره بينالمللي و سيزدهمين كنگره ژنتيك ايران سخن ميگفت، خاطرنشان كرد: مجلس شوراي اسلامي با هدف بهينه سازي ظرفيتهاي موجود و ايجاد ظرفيتهاي جديد در بخش كشاورزي كه مستلزم بهرهگيري از فناوريهاي نوين است، قانون الحاق ايران به كنوانسيون تنوع زيستي و پروتكل كارتاهنا و قانون ملي ايمني زيستي را تصويب كرده كه با گذشت سالها از تصويب اين قانون با تمرد مدیران برخی دستگاههاي اجرايي مسوول از اجراي آن خودداري شده است.
وی خاطرنشان کرد: در اين راستا كميسيون كشاورزي مجلس از دستگاههاي متخلف شكايت كرده كه در اين شكايت مفاد آيين نامه اجرايي اين قانون كه البته هنوز به مجلس ارائه نشده نيز مغاير با قانون اعلام شده است. گزارش كميسيون كشاورزي در اين خصوص درمجلس تصويب و به عنوان شكايت از دستگاههاي اجرايي به قوه قضاييه ارائه شده است.
رجایی در خصوص آخرين روند پيگيري اين شكايت گفت: قاضي و بازپرسهاي پرونده در حال بررسي هستند و قرار است يكي از نمايندگان انجمنهاي علمي از طرف مجلس در جلسات بازپرسي شركت كنند.
رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به نامگذاري هزاره سوم به عنوان هزاره آب و غذا و پيشبيني وقوع جنگهاي آينده بر سر تصاحب منابع آب و غذا كه نمونهاي از آنها جنگ نفت در برابر غذا در خاورميانه بوده است بر ضرورت استفاده از تمام ظرفيتهاي كشور براي تامين امنيت غذايي تاكيد كرد و گفت: براي رفع نگرانيها در این خصوص بايد ضمن استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود و كاهش فاصله حداقل توليد و ركورد براي ايجاد ظرفيتهاي جديد كه پاسخگوي هدفگذاري كشور براي رسيدن به جمعيت 150 ميليون نفري باشد برنامهريزي كنيم.
وي بهرهگيري از فناوريهاي نوين را يكي از عمدهترين ملزومات بهينهسازي ظرفيتهاي موجود و ايجاد ظرفيتهاي جديد توليد در بخش كشاورزي عنوان كرد و گفت: موافقان و مخالفان استفاده از فناوريهاي نوين بايد اين فرضيه را مد نظر قرار دهند كه بايد امنيت غذايي 150 ميليون ايراني را تامين كنند و در عين حال منابع كشور را هم نه تنها نابود نكنيم كه ارتقاء بدهيم و در كنار آن سهم مناسبي از بازار جهاني غذا را نيز كسب كنيم.
رجايي تصريح كرد: هدفگذاري ايران، كسب 30 درصد بازار غذاي حلال دنياست در حالي كه چين در اين زمينه از كشورهاي اسلامي پيشي گرفته است.
وي با تاكيد بر اين كه نبايد اجازه داد حرفهاي غير علمي در زمينههاي مختلف از جمله مخالفت با فناوريهاي نوين مثل زيست فناوري و فناوري نانو در كشور مانع از پيشرفت كشور شود، اظهار داشت: بارها در داخل و خارج از مخالفان فناوري خواستهام كه دلايل علمي خود را مطرح كنند. از سازمان حفاظت محيط زيست نيز خواستهايم كه اگر حرف علمي و مستدلي در مخالفت با توليد محصولات تراريخته دارند و كار بيوتكنولوژيستها را مغاير با منافع عمومي ميدانند در مجلس شنونده و پذيراي مستندات آنها خواهيم بود ولي تا كنون هيچ مستند علمي از آنها نديدهايم.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر بالغ بر 176 ميليون هكتار از اراضي زراعي دنيا زير كشت محصولات تراريخته رفته و حجم بالايي از اين محصولات به كشور ما نيز وارد ميشود جالب اينجاست كه مدعيان ضرر و زيان اين محصولات كمترين فشاري بر مبادي ورود اين محصولات نياوردند. سوال ما اين است كه آيا واردات محصولات تراريخته اشكالي ندارد ولي توليد آنها در داخل اشكال دارد يا با وجود تمامي گزارشها و اسناد موجود مدعي هستند كه هيچ محصول تراريختهاي به كشور وارد نميشود؟
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس در پايان با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري بر توجه به علم، اقتصاد مقاومتي و فرهنگ در تدوين برنامه ششم توسعه در ديدار اخير نمايندگان مجلس با ايشان اظهار داشت: قانون ملي ايمني زيستي كه مسير استفاده از فناوريهاي نو در كشور را هموار ميكند از مترقيترين قوانين ايمني زيستي در دنياست كه اميدواريم شاهد اجرايي شدن هر چه زودتر آن باشيم.
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