به گزارش خبرگزاری مهر اولین کتاب کودک ایران با محتوای دینی در سال ۱۲۶۳ ق/ ۱۲۲۵ ش، همزمان با آخرین سال سلطنت محمد شاه قاجار منتشر شده است و امسال به مناسبت یکصد وهفتادمین سالگرد این اتفاق، نمایشگاهی از سیر و نقاط عطف ادبیات دینی کودک و نوجوان ایران در نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم برپا شده است.
در این نمایشگاه که به همت مرضیه بابازاده و زیر نظر دبیر علمی کودک بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم برگزار میگردد، طی چهل تابلو، چهرههای شاخص و تاثیرگذار ادبیات دینی کودک و نوجوان ایران معرفی شدهاند.
از جمله این افراد میتوان به محمود مفتاحالملک مازندرانی، یحیی دولتآبادی، نسیم شمال، مهدی آذریزدی، مرتضی مطهری، مصطفی زمانی، محمود حکیمی و... اشاره کرد. همچنین نشریات مهم این حوزه همچون نجات نسل جوان، پیام شادی، باران و موعود نوجوان در این نمکایشگاه معرفی شدهاند.
نمایشگاه « ۱۷۰ سال ادبیات دینی کودکان» از هفتم تا بیست ودوم ماه مبارک رمضان هر روزه از ساعت ۱۸ تا ۲۳:۳۰ در مصلای امام خمینی پذیرایی خانوادهها و پژوهشگران خواهد بود.
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