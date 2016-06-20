به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر امیرنیا، مدیر کمیته هنری نمایشگاه قرآن با بیان اینکه هنر ایرانی برترین هنر جهان اسلام است، گفت: اگر به پیشینه هنر اسلامی نگاه کنیم مشاهده می کنیم که هنر اسلامی در بناهای جهان با ذوق هنرمندان ایرانی در سراسر جهان شکل گرفت و توانست ماندگاری اش را حفظ کند.

وی افزود: اگر به تاریخ هنر اسلامی در ایران و شبه قاره های دیگر و حتی در قرون اولیه اسلامی بنگریم متوجه می شویم که علی رغم عصبانیت خلفای عباسی و اموی از مسلمانان، این ذوق هنرمندان ایرانی بودند که توانست موتور محرکه دستگاه های دولت های آن زمان را به دست بگیرند، به همین خاطر ردپای هنرمندان ایرانی در طول تاریخ در بناهای تاریخی و تمام کتیبه ها، معماری ها، نقوش مختلف روی سفال ها و کتاب های قرآن کتابت شده دیده می شود.

امیرنیا گفت: آثاری که در عتبات عالیات دیده می شود همه و همه هنرهای معماری به یادگار مانده از هنرمندان ایرانی است که با ذوق و شوق هنرمندانه به طراحی و قلم زنی حرمین شریفین دست زدند.

وی اظهار داشت: هنر خوشنویسی شاید در ابتدا به عنوان یک هنر خاص مطرح بوده است، اما در کلان به هنر اسلامی معروف و مشهور است و هنرمندان ایرانی آیات و روایات و اشعار عرفانی را تحریر می کردند و قبل از شروع کار هم با وضو بودند.

مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: سال های گذشته و متمادی از هنرهای تجسمی در نمایشگاه قرآن استفاده می شد و امسال نگاه ما به نمایشگاه قرآن نگاه ویژه ای با توجه به شعار نمایشگاه بوده است. در کمیته هنری سعی کردیم آثاری را به نمایش بگذاریم که از هنرمندان درجه یک کشور باشد تا آثار خالاقانه آنان علاوه بر زیبایی و برجسته سازی هنر بتواند مخاطبان را به سوی خود جذب کند.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار «به سوی فهم قرآن» از ٢٤ خرداد ماه تا ٨ تیر ماه مصادف با ٧ تا ٢٢ ماه مبارک رمضان به مدت ١٦ روز در رامصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره) از ساعت ١٨ الی ٢٣:٣٠ برگزار خواهد شد.