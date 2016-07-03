۳۵۰۰ واحد تولیدی بزرگ ۵۵ درصد اشتغال صنعت را دارا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدانی عصر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیل رفع موانع تولید در ساری افزود: ۸۰ هزار و ۴۷۶ واحد تولیدی کشور صنایع کوچک هستند و ۵۵ درصد اشتغال کشور در صنایع بزرگ و بقیه در صنایع کوچک است.

وی عنوان کرد: در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، کارگروه ملی رفع موانع تولید تشکیل شد وکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نیز در استان‌ها شکل گرفته است و اولویت اصلی پرداخت تسهیلات مربوط به واحدهایی بوده که دارای مشکل نقدینگی است و تسهیلات گیرندگان باید قادر به راه اندازی و حفظ ضریب اشتغال تا پایان سال جاری باشند.

یزدانی با اشاره به شرایط دریافت تسهیلات افزود: برخی متقاضیان هنوز به وظایفی که برعهده شان است، آگاه نیستند و این افراد باید مجوز لازم را داشته باشند و مدارک لازم را به کمیته فنی ارائه دهند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یاداور شد: یکی از دلایل تعطیلی و تملک برخی واحدهای زودبازده این است که این بنگاه‌ها بدون کارشناسی و بررسی از تسهیلات ارزان استفاده کردند و دچار مشکل شدند.

وی تصریح کرد: مدیریت بنگاه باید اهل فن برای اداره بنگاه باشد و وقتی پول به متقاضی داده شود که علم لازم را نداشته باشد، این بنگاه را بدهکارتر خواهد کرد.

یزدانی به وظایف بانکها نیز اشاره کرد و گفت: طرح‌هایی که در کارگروه ستاد تسهیل تصویب و به بانکها ارئه می‌شود.

یزدانیان فزود: حدود پنج هزار طرح در کارگروه‌های ستاد تسهیل تهیه شده که تعداد کمی از آن به بانکها ارائه شده است از اینرو در کارگروه مصوب شد که طرح‌ها مستقیماً به خود بانکها و شعبات ان ارسال شود.

وی یادآور شد: بانک‌ها موظفند پس از معرفی کارگروه در صورت نبود مشکل، پرداخت تسهیلات را آغاز کنند و در صورت وجود مشکل، آن به صورت مستند ارائه کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در چهار شهرستان استان ایجاد شهرکهای صنعتی در دستور کار است و در سایر شهرستان‌های استان در صورت امکان، آمادگی توسعه شهرکها را داریم و هزار و ۵۰۰ هکتار زمین برای توسعه شهرکهای صنعتی استان نیاز است.