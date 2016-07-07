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۱۷ تیر ۱۳۹۵، ۲۰:۳۷

رئیس انجمن حمایت از بیماران سوختگی خبر داد؛

ارائه راهبردهای حمایتی از بیماران سوختگی به مجمع تشخیص مصلحت

ارائه راهبردهای حمایتی از بیماران سوختگی به مجمع تشخیص مصلحت

رئیس انجمن حمایت از بیماران سوختگی، از ارائه نظرات راهبری حمایت از بیمارا سوخته به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدجواد فاطمی با اشاره به دیدار اعضای هیئت موسس این انجمن با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: در این دیدار یکی از راه‌ها برای ترسیم دورنمایی بهتر در جهت رسیدگی به بیماران سوختگی استفاده از تجربیات متخصصان و انجمن‌های مرتبط عنوان شد تا این تجربیات پس از بحث و بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان سیاست کلی و سند بالادستی تصویب شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس انجمن در نظر دارد از طریق وزارت بهداشت، نظرات و تجربیات خود را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه کند.

رئیس انجمن حمایت از بیماران سوخته با بیان اینکه حداقل آمار ایران در سوختگی، ۸ برابر متوسط جهانی است، گفت: سالانه ۲۰۰ هزار نفر در کشور می‌ سوزند که ۳۰ هزار نفر در بیمارستان‌ها بستری می‌شوند و ۳۰۰۰ نفر بر اثر سوختگی در سال فوت می کنند که به طور متوسط روزانه ۱۰ نفر چنین مرگی دارند.

فاطمی درباره درمان سوختگی و جایگاه ایران نیز یادآور شد: متاسفانه در زمینه درمان حدود ۴۰ سال عقب هستیم و میزان مرگ و میر ما در ایران معادل سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵ در کشورهای توسعه یافته است.

وی ادامه داد: همچنین پرستاران تمایلی به کار کردن در بیمارستان‌های سوختگی ندارند. هر یک درصد سوختگی به دو تا پنج میلیون تومان هزینه احتیاج دارد و این یعنی اغلب بیماران، بیش از ۵۰ میلیون تومان هزینه می‌کنند و متأسفانه بیشتر این طبقه کم درآمد کشورند که به این مصیبت گرفتار می‌شوند و قدرت تأمین هزینه معالجه را نیز ندارند.

فاطمی غیر استاندار بودن لوازم پخت‌وپز، عدم وجود سیستم اطفاء حریق در مکان‌های مسکونی، تجاری، اداری را از علل سوختگی در کشور برشمرد و افزود: متأسفانه بیشتر سوختگی‌ها نصیب قشر فقیر و ضعیف جامعه می‌شود، چون آنها توانایی لازم برای استاندارد کردن وسایل منزل، وسایل پخت و پز و سیستم‌های گرمایشی خود را ندارند.

رئیس انجمن حمایت از بیماران سوختگی افزود: سوختگی یک مشکل ملی است و تنها راه حل آن، پیشگیری است و سازمان ها و وزارتخانه های زیادی مانند سازمان ملی استاندارد، وزارتخانه های  صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نیز شهرداری ها در این زمینه نقش اساسی دارند، همچنین آموزش و پرورش و صدا و سیما می توانند در آموزش همگانی در خصوص پیشگیری از آن نقش اساسی داشته باشند .

کد مطلب 3707426

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