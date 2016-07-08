دعوت ورزشکاران کردستانی به اردوی تیم های ملی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان، پارسا محمدی ورزشکار کردستانی را به پنجمین مرحله اردوی آمادگی دعوت کرد.

پنجمین اردوی آمادگی تیم ملی ساحلی نوجوانان از ۲۰ تیر ماه در اصفهان با حضور ملی پوشان منتخب استان های سراسر کشور برگزار می شود.

اردوی ندارکاتی تیم ملی با حضور ۲۵ بازیکن جهت حضور در مسابقات آسیایی ۲۰۱۶ در تایلند و انتخابی جهانی ۲۰۱۷ و انتخابی المپیک نوجوانان ۲۰۱۸ آرژانتین بر پا می گردد.

پارسا محمدی هندبالیست نوجوان کردستانی با دعوت کادر فنی فدراسیون در این مرحله از اردوی زیر نظر مربیان تیم ملی به تمرینات تکنیکی و تاکتیکی می پردازد.

شرکت ۳ کوهنورد کردستانی در سومین مرحله اردوی آموزشی تیم ملی

بهداد استیفائی، سالار سبحانی و روزبه بختیارپناه سه کوهنورد کردستانی با دعوت کارگروه هیمالیانوردی فدراسیون در سومین مرحله اردوی تیم ملی شرکت می کنند.

در این مرحله از اردو سید واسع سید موسوی هیمالیانورد صاحب نام کردستانی نیز به عنوان مربی، سه کوهنورد دعوت شده استان را همراهی می کند.

قایقران جوان کردستانی به اردوی تیم ملی فراخوانده شد

کسری اشرفی قایقران جوان کردستانی از سوی کادر فنی فدراسیون قایقرانی به هفتمین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی آبهای در بخش کایاک فراخوانده شد.

کادر فنی فدراسیون ۱۲ قایقران در بخش کایاک و ۸ قایقران در بخش کانو در رده سنی جوانان و بزرگسالان را به این مرحله اردوی آمادگی تیم ملی آبهای آرام کشور دعوت کرد که کسری اشرفی قایقران جوان کردستانی در بخش کایاک نیز از سوی کادر فنی به این مرحله از اردوی تیم ملی دعوت شد.

کسری اشرفی قایقران جوان سنندجی عناوین مختلف کشور و حضور در چندین دوره از اردوهای تیم ملی را در کارنامه ورزشی خود دارد.