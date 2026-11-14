به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون هندبال اسامی نخستین گروه از بازیکنان دعوت‌شده به اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان را اعلام کرد که نام دو ورزشکار از استان کردستان نیز در این فهرست به چشم می‌خورد.

بر این اساس، محمد سارو و محمد مصعب فاتحی دو هندبالیست کردستانی هستند که با نظر کادر فنی به این مرحله از اردو دعوت شده‌اند.

اردوی آماده‌سازی و انتخابی تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان از ۲۲ تا ۲۵ آبان‌ماه به میزبانی شهرستان نوشهر در استان مازندران برگزار می‌شود و ملی‌پوشان خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده می‌کنند.

در مرحله نخست این اردو، ۲۷ بازیکن به همراه ۶ عضو کادر فنی حضور دارند.