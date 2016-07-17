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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۸:۵۶

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران:

۱۰ غریق در ساحل مازندران نجات یافتند

۱۰ غریق در ساحل مازندران نجات یافتند

ساری - مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران از نجات ۱۰ نفر غریق در ساحل استان در روز گذشته خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر مازندران، مجتبی اکبری از اجرای طرح کاهش غریق در ساحل استان و استقرار نجاتگران جمعیت هلال احمر و ناجیان غریق درمناطق اجرای طرحهای دریا و همچنین در ۳۵۰ نقطه حادثه خیز (ممنوعه شنا) در طول ۳۳۸ کیلومتر نوار ساحلی مازندران خبر داد.

وی گفت: در روز گذشته نجاتگران و ناجیان غریق مستقر در این مناطق موفق شدند ۱۰ نفر را از امواج مرگ آفرین خزر نجات دهند و ارائه خدمات امدادی موردنیاز سرپایی به ۶۸ نفر از مراجعین به پایگاهها و پستهای ساحلی و انتقال یک نفر از مصدومین به مرکز درمانی از دیگر خدمات ارائه شده هلال احمر استان در سواحل بوده است.

اکبری گفت: به منظور اجرای عملیات کاهش غریق در سواحل استان درروز گذشته ۹۲۸ نفر نجاتگر و امدادگروناجی غریق با بکارگیری ۹ دستگاه آمبولانس، ۴۰ دستگاه موتورسیکلت، ۵ دستگاه قایق نجات و ۹ دستگاه جت اسکی مشارکت داشتند.

کد مطلب 3716259

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