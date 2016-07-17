۱۰ غریق در ساحل مازندران نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر مازندران، مجتبی اکبری از اجرای طرح کاهش غریق در ساحل استان و استقرار نجاتگران جمعیت هلال احمر و ناجیان غریق درمناطق اجرای طرحهای دریا و همچنین در ۳۵۰ نقطه حادثه خیز (ممنوعه شنا) در طول ۳۳۸ کیلومتر نوار ساحلی مازندران خبر داد.

وی گفت: در روز گذشته نجاتگران و ناجیان غریق مستقر در این مناطق موفق شدند ۱۰ نفر را از امواج مرگ آفرین خزر نجات دهند و ارائه خدمات امدادی موردنیاز سرپایی به ۶۸ نفر از مراجعین به پایگاهها و پستهای ساحلی و انتقال یک نفر از مصدومین به مرکز درمانی از دیگر خدمات ارائه شده هلال احمر استان در سواحل بوده است.

اکبری گفت: به منظور اجرای عملیات کاهش غریق در سواحل استان درروز گذشته ۹۲۸ نفر نجاتگر و امدادگروناجی غریق با بکارگیری ۹ دستگاه آمبولانس، ۴۰ دستگاه موتورسیکلت، ۵ دستگاه قایق نجات و ۹ دستگاه جت اسکی مشارکت داشتند.