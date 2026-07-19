استقرار هزار امدادگر و ناجی؛ ۴۵ نفر از غرق شدن در دریا نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی فخاری اشرفی ظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: امسال نیز در قالب اجرای طرح پیشگیری و کاهش غریق، امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر با مشارکت ناجیان غریق از نخستین روز خردادماه در طول ۴۷۰ کیلومتر نوار ساحلی مازندران مستقر شدند.

وی افزود: در اجرای این طرح، چهار پایگاه دریایی، ۱۳ پست موقت ساحلی و ۲۴ پست گشت سیار موتوری با گشت‌زنی روزانه فعال هستند و ۷۶ نفر از نجاتگران و پرسنل هلال‌احمر استان به همراه ۹۷۶ ناجی غریق در اجرای این مأموریت مشارکت دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران با اشاره به تجهیزات پیش‌بینی شده برای اجرای این طرح گفت: ۹ دستگاه آمبولانس، ۹ دستگاه خودروی پشتیبانی و ۲۴ دستگاه موتورسیکلت بخشی از امکانات عملیاتی هلال‌احمر استان در اجرای طرح پیشگیری و کاهش غریق است.

فخاری اشرفی با تأکید بر اینکه تابستان امسال تمامی توان عملیاتی جمعیت هلال‌احمر مازندران بر محور پیشگیری و کاهش غریق در سواحل متمرکز شده است، تصریح کرد: در این مدت خدمات امدادی، پیش‌بیمارستانی و اورژانسی از جمله پانسمان، آتل‌بندی، سنجش فشار خون و قند خون به ۲۱۸ نفر ارائه شده و ۱۵ مصدوم نیز برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با اشاره به عوامل اصلی بروز حوادث دریایی اظهار کرد: ناآگاهی افراد از وضعیت توپوگرافی و تغییرات بستر دریا، ناآشنایی با اصول شنا و وجود جریان‌های شکافنده از مهم‌ترین دلایل غرق‌شدگی در سواحل است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران خاطرنشان کرد: با وجود هشدارها و توصیه‌های مکرر نجاتگران و امدادگران، متأسفانه برخی افراد با شنا در مناطق حادثه‌خیز، جان خود را در معرض خطر قرار می‌دهند.