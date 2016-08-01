  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۴۴

جزئیات تشییع پیکر کارگردان «ننه نقلی» اعلام شد

جزئیات تشییع پیکر کارگردان «ننه نقلی» اعلام شد

مراسم تشییع پیکر پرویز صبری فردا سه شنبه ۱۲ مردادماه از شهریار به سمت قطعه نام‌آوران بهشت زهرا (س) برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فردا سه شنبه ۱۲ مردادماه مراسم تشییع پیکر زنده یاد پرویز صبری کارگردان پیشکسوت سینما که روز گذشته از دنیا رفت، برگزار می شود.

پیکر این هنرمند فردا ساعت ۱۱ صبح از شهریار تشییع و در قطعه نام آوران بهشت زهرا (س) به خاک سپرده خواهد شد. مراسم یادبود این هنرمند نیز بعد از ظهر فردا از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰ در مسجد پیامبر اعظم (ص) برگزار می شود.

مسجد پیامبر اعظم (ع) در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، روبروی پارک اندیشه واقع شده است.

پرویز صبری از ۱۸ اردیبهشت ماه در بیمارستانی در شهریار بستری بود و مدتی هم در  کما به سر می برد که روز گذشته درگذشت.

این کارگردان هم اکنون فیلم سینمایی «ننه نقلی» را روی پرده سینماها دارد.

کد مطلب 3729144
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها