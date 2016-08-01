جزئیات تشییع پیکر کارگردان «ننه نقلی» اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فردا سه شنبه ۱۲ مردادماه مراسم تشییع پیکر زنده یاد پرویز صبری کارگردان پیشکسوت سینما که روز گذشته از دنیا رفت، برگزار می شود.

پیکر این هنرمند فردا ساعت ۱۱ صبح از شهریار تشییع و در قطعه نام آوران بهشت زهرا (س) به خاک سپرده خواهد شد. مراسم یادبود این هنرمند نیز بعد از ظهر فردا از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰ در مسجد پیامبر اعظم (ص) برگزار می شود.

مسجد پیامبر اعظم (ع) در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، روبروی پارک اندیشه واقع شده است.

پرویز صبری از ۱۸ اردیبهشت ماه در بیمارستانی در شهریار بستری بود و مدتی هم در کما به سر می برد که روز گذشته درگذشت.

این کارگردان هم اکنون فیلم سینمایی «ننه نقلی» را روی پرده سینماها دارد.