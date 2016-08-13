به گزارش خبرگزاری مهر، راما قویدل کارگردان سریال «دیوار شیشه ای» از پایان تصویربرداری یازدهمین اپیزود از این سریال خبر داد و گفت: این اپیزود از سریال، حکایت عشقی مقدس و شفابخش است که در قالب روایتی زیبا و بدیع به تصویر درآمده است و همگی کوشیده‌ایم تا این قصه به درستی روایت شود.

وی درباره بازیگران این اپیزود از «دیوار شیشه ای» بیان کرد: در یازدهمین اپیزود مهران نائل، نگین معتضدی، حمیدرضا یزدانی، مهری آل‌آقا و مدیا ذاکری نقش‌آفرینی کرده‌اند.

سریال «دیوار شیشه ای» به تهیه کنندگی اکبر تحویلیان و کارگردانی نوید میهن دوست و راما قویدل ساخته می شود که به قلم محمد محمود سلطانی و روح الله صدیقی در ۳۰ قسمت ۴۵ دقیقه ای در مرکز گسترش فیلمنامه نویسی رسانه ملی نوشته شده و برای پخش از شبکه آی فیلم در نظر گرفته شده است.

دیگر عوامل تولید این سریال اپیزودیک-داستانی عبارتند از مدیر تولید: مجتبی حاجعلی، مدیر تصویربرداری: احمد گودرزی، صدابردار: حمید یارندپور، طراح چهره‌پردازی: خاطره خاشعی، طراح صحنه و لباس: قاسم مربی، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: سپیده سپهری و عکاس: فوژان پارسا.