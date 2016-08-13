  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۰۴

یازدهمین اپیزود «دیوار شیشه‌ای» به پایان رسید/ حکایت عشقی شفابخش

یازدهمین اپیزود «دیوار شیشه‌ای» به پایان رسید/ حکایت عشقی شفابخش

تصویربرداری یازدهمین اپیزود سریال «دیوار شیشه ای» به کارگردانی راما قویدل به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، راما قویدل کارگردان سریال «دیوار شیشه ای» از پایان تصویربرداری یازدهمین اپیزود از این سریال خبر داد و گفت: این اپیزود از سریال، حکایت عشقی مقدس و شفابخش است که در قالب روایتی زیبا و بدیع به تصویر درآمده است و همگی کوشیده‌ایم تا این قصه به درستی روایت شود. 

وی درباره بازیگران این اپیزود از «دیوار شیشه ای» بیان کرد: در یازدهمین اپیزود مهران نائل، نگین معتضدی، حمیدرضا یزدانی، مهری آل‌آقا و مدیا ذاکری نقش‌آفرینی کرده‌اند.

سریال «دیوار شیشه ای» به تهیه کنندگی اکبر تحویلیان و کارگردانی نوید میهن دوست و راما قویدل ساخته می شود که به قلم محمد محمود سلطانی و روح الله صدیقی در ۳۰ قسمت ۴۵ دقیقه ای در مرکز گسترش فیلمنامه نویسی رسانه ملی نوشته شده و برای پخش از شبکه آی فیلم در نظر گرفته شده است.

دیگر عوامل تولید این سریال اپیزودیک-داستانی عبارتند از مدیر تولید: مجتبی حاجعلی، مدیر تصویربرداری: احمد گودرزی، صدابردار: حمید یارندپور، طراح چهره‌پردازی: خاطره خاشعی، طراح صحنه و لباس: قاسم مربی، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: سپیده سپهری و عکاس: فوژان پارسا.

کد مطلب 3739901
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها