اکبر تحویلیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تولید مجموعه تلویزیونی «دیوار شیشه ای» در مرکز گسترش فیلمنامه نویسی رسانه ملی بیان کرد: تاکنون ۱۳ اپیزود از سریال ضبط و تصویربرداری شده است و اپیزود ۱۴ نیز در حال پیش تولید است که قرار است راما قویدل آن را کارگردانی کند.

وی با اشاره به فضای این مجموعه ادامه داد: قصه در دو بخش اپیزودیک و سریالی پیش می رود و احمد معظمی در حال انتخاب بازیگران بخش اپیزودیک قصه است.

تحویلیان درباره زمان تولید اپیزود ۱۴ عنوان کرد: گروه ما چندی پیش حدود یک هفته مرخصی داشت و احتمالا پیش تولید اپیزود بعدی نیز تا یک هفته آینده طول بکشد. تصویربرداری کل کار هم احتمالا تا پایان سال ادامه داشته باشد و تا آن زمان بتوانیم ۱۵ قسمت دوم کار را ضبط کنیم.

این تهیه کننده با اشاره به قصه «دیوار شیشه ای» و سختی ساخت آن اظهار کرد: قهرمان این داستان یک تهیه کننده تلویزیون است و همسرش که مجری است. آنها برنامه ای تلویزیونی با نام «دیوار شیشه ای» دارند و هر بار برای این برنامه با مهمانان و اتفاقات مختلفی مواجه می شوند. این داستان ها شخصیت ها و لوکیشن های متعددی را می طلبد و باعث می شود کار سخت و چند لایه بشود و هر قسمت به اندازه یک تله فیلم کار ببرد. به همین دلیل است که در طول این ۶ ماه حدود ۱۳ قسمت از کار را تولید کردیم و تا پایان سال سعی می کنیم ۳۰ قسمت کار را به پایان برسانیم.

وی یادآور شد: تولید هر اپیزود از سریال ۱۰ تا ۱۵ روز طول می کشد و تاکنون ۲ گروه به کارگردانی راما قویدل و نوید میهن دوست روی آن کار می کردند. در هر اپیزود هم چند قصه را با هم روایت می کنیم؛ قصه استودیو برنامه، مهمانان استودیو و قصه خود مجری و تهیه کننده و به نوعی اپیزودها چندان مستقل از هم نیستند.

تحویلیان در پایان با اشاره به نویسندگان این مجموعه اظهار کرد: محمد محمود سلطانی، سارا خسرو آبادی، مسعود کرمی، روح الله صدیقی و ندا نوبخت از جمله نویسندگان اپیزودهای سریال هستند و محمد محدود سلطانی سرپرست نویسندگان است.