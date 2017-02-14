راما قویدل «قصه احمد» را می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر تحویلیان تهیه کننده مجموعه اپیزودیک «دیوار شیشه ای» گفت: راما قویدل یکی از سه کارگردان این مجموعه، اپیزود «قصه احمد» را روز جمعه ۲۲ بهمن ماه کلید زد. متین حیدری نیا، نیما یارعلی و حمیدرضا هدایتی در این اپیزود بازی می کنند. داستان این اپیزود درباره جوانی ۱۸ ساله است که یک ساک دلار را پیدا می کند و به همین دلیل درگیر ماجراهایی می شود.

وی افزود: تصویربرداری بخش استودیویی مجموعه «دیوار شیشه ای» ۱۹ بهمن ماه به پایان رسیده است که احمد معظمی بخش های زندگی فرهاد و سارا را کارگردانی کرد. مجید واشقانی در بخش های استودیویی مجموعه اپیزودیک «دیوار شیشه ای» نقش مجری را بازی می کند و نقش همسرش را حدیثه تهرانی به عهده دارد.

صبا کمالی، سیامک احصایی، مریم سرمدی، مالک سراج، نازنین کریمی در اپیزود اول، روشنک عجمیان، شهناز شهبازی، مهسا هاشمی، علیرام نورایی، محمد ساربان، فرهاد قائمی مهدوی، فرزین صابونی، ارسطو خوش رزم، طوفان مهردادیان، مجید رحمتی، لیلا رحیمی، لیلا بی پروا، محمدرضا هدایتی، سولماز غنی، پارسا قره خانلو و... بازیگران اپیزودهای مختلف این مجموعه هستند.

شخصیت های مهمان در «دیوار شیشه ای» قصه خود را در استودیو به عنوان یک خاطره و بخشی از زندگی شان تعریف می کنند.

مجموعه اپیزودیک «دیوار شیشه ای» به قلم محمد محمود سلطانی و روح الله صدیقی، به کارگردانی راما قویدل، احمد معظمی و نوید میهن دوست توسط اکبر تحویلیان در ۲۰ قسمت ۴۵ دقیقه ای در مرکز گسترش فیلمنامه نویسی رسانه ملی تولید می شود.