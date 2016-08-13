به گزارش خبرگزاری مهر، معاون و فرستاده ویژه رئیس جمهور کوبا امروز شنبه در تهران پیام کتبی «رائول کاسترو» رییس جمهوری کشورش را تقدیم حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران کرد.

کاسترو در این پیام خواهان گسترش و تعمیق همکاری های تهران – هاوانا در همه عرصه‌های مورد علاقه شده است.

روحانی در این دیدار با تشکر از پیام همتای کوبایی خود ، توسعه و تعمیق روابط با کوبا را به عنوان یکی از کشورهای دوست ایران در آمریکای لاتین با اهمیت دانست و اظهارداشت: اشتراکات فرهنگی دو ملت انقلابی ایران و کوبا باعث شده تا دو دولت، پیوسته طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، روابط نزدیکی داشته باشند و در مجامع بین‌المللی هم از مواضع یکدیگر پشتیبانی کنند.

رئیس جمهور ضرورت بهره گیری از توانمندی های دو کشور برای توسعه همه جانبه همکاریها بویژه در عرصه اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و گفت: پس از توافق هسته ای، زمینه برای گسترش همکاریهای فرهنگی و استحکام همکاریهای اقتصادی میان دو کشور بیش از پیش مهیا شده است که باید از این فرصت بهره گرفت.

روحانی تصریح کرد: روابط دو کشور علاوه بر حوزه‌های بهداشت و بیوتکنولوژی باید در همه زمینه‌ها توسعه یابد بویژه اینکه اراده دو دولت، بر توسعه همه جانبه همکاری ها متمرکز است و باید در این راستا گام های عملی برداشت.

رئیس جمهور افزود: هر دو کشور باید در پی جستجوی زمینه‌های جدید برای همکاری در حوزه‌های دوجانبه، منطقه‌ای و جهانی باشند.

روحانی به پیگیری سیاست تحریم های اقتصادی از سوی واشنگتن علیه کشورهای مستقل جهان اشاره کرد و با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران، اعمال تحریم ها را ابزاری غلط و بی‌نتیجه می‌داند، گفت: در نظام تجاری و اقتصادی جهان باید در چارچوب مقررات بین المللی، آزادی تجارت و روابط اقتصادی میان کشورها وجود داشته باشد.

رئیس‌ جمهور در ادامه به موضوع تروریسم و دخالت قدرت های بیگانه در امور کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: برای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم است که مردم منطقه بتوانند برای سرنوشت و آینده خود بدون دخالت مستقیم و غیرمستقیم بیگانگان، تصمیم بگیرند.

رئیس جمهور، تروریسم را خطری برای همه کشورهای جهان برشمرد و اظهارداشت: آماده ایم در مجامع بین المللی، درباره موضوعات مهم جهانی و از جمله منطقه ای، با کشورهای دوست همانند کوبا، همفکری و همکاری بیشتری داشته باشیم.

روحانی در ادامه به نقش جنبش غیرمتعهدها در عرصه جهانی اشاره کرد و افزود: امیدوارم ایران و کوبا به عنوان اعضای فعال این جنبش بتوانند با همکاری و نقش آفرینی بیشتر ، تحولی مثبت به نفع این جنبش و اعضای آن، ایجاد کنند.

«ریکاردو کابریساس» معاون و فرستاده ویژه رئیس جمهور کوبا نیز در این دیدار با تقدیم پیام کتبی رییس جمهوری کشورش به روحانی، تاکید کرد: همانطور که آقای کاسترو در پیام کتبی خود تصریح کرده است هاوانا خواهان گسترش همه جانبه روابط با تهران و برداشتن موانع از مسیر تعمیق این روابط است.

معاون رئیس جمهور کوبا گفت: دولت کوبا، موفقیت جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات با ۱+۵ و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را یک پیروزی برای ملت و دولت ایران و کشورهای مستقل جهان می داند.

کابریساس اظهارداشت: روابط سیاسی دو کشور در سایه اراده دو دولت بسیار مستحکم است و باید همپا با این روابط در سایر حوزه ها از جمله فرهنگی و اقتصادی نیز این روابط بیش از پیش بسط و تعمیق یابد و کوبا آماده است بسترها را برای حضور فعالتر صنایع ایران فراهم کند.

وی افزود: هر دو کشور در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفت‌های چشمگیری داشته اند که می‌توانند با تبادل تجربیات، نه تنها در روابط خود جهش ایجاد کنند بلکه سایر کشورها نیز از آن بهره‌مند شوند.

معاون رئیس جمهور کوبا در ادامه به موضوع برقراری روابط میان کوبا و آمریکا اشاره کرد و گفت: این برقراری روابط پس از ۵۰ سال ایستادگی و مقاومت ملت کوبا بر سر اصول خود و اعتراف واشنگتن به سیاست اشتباهش در قبال هاوانا، یک پیروزی است.

کاربریساس در عین حال تاکید کرد که به هیچ وجه برقراری روابط با واشنگتن به معنای عادی سازی روابط نیست و دولت و ملت انقلابی و مقاوم کوبا می دانند که برقراری این رابطه بدان معنا نخواهد بود که آمریکا از خصومت و دشمنی خود دست برمی دارد.