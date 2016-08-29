محسن چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمدی هایی که هر ساله در تلویزیون ساخته می شود و از میانشان تنها چند اثر شاخص می شود، بیان کرد: در همه جا همینطور است ممکن است ۱۰۰ سریال ساخته شود ولی بعضی شاخص می شود چراکه اثری را مخاطب عام بیشتر دوست دارد و اثری را مخاطب خاص.

وی با اشاره به ممیزی در آثار کمدی اظهار کرد: ممیزی در آثار کمدی زیاد است و تلویزیون باید فضا را بازتر کند. نمی توان کمدی ساخت اما هیچ نقدی نداشت و هیچ سخن کنایه آمیزی در آن بیان نکرد. موضوعات در حوزه کمدی با گذر زمان محدودتر شده است اگر هیچ موضوع مهمی را در آثار کمدی بیان نکنید کار شما بی خاصیت می شود.

تهیه کننده «ساختمان پزشکان» اضافه کرد: ویژگی کمدی این است که موضوعات اجتماعی، مشاغل و افراد را پر رنگ وحتی با نگاه کاریکاتور به نمایش بگذارد ولی به هر حوزه ای که وارد می شوید مشکل شروع می شود و به شدت تحت فشار قرار می گیرید و کارتان تمام است.

وی با اشاره به فضای مجازی و تاثیر آن بر تصمیم گیری های مدیران تصریح کرد: فضای مجازی بستری را فراهم کرده است که گاهی هجمه ای در واکنش به یک سریال ایجاد می شود و مدیران تحت تاثیر آن قرار می گیرند. شما در این فضا مجبورید محدودتر عمل کنید و کاری نکنید که تبعات داشته باشد.

این تهیه کننده اضافه کرد: شما مجبورید به موضوعاتی رو بیاورید که جذابیتی برای مخاطب ندارند. پرداختن به موضوعات اجتماعی، خانوادگی و سیاسی هزینه های زیادی ایجاد می کند هر حرفه ای را که در سریالی وارد کنید، مورد اعتراض قرار می گیرید گویی این مساله به یک قانون تبدیل شده است که اگر درباره یک نفر حرف می زنید درباره همه افراد یا همه شاغلین آن شغل سخن می گویید و همه باید ناراحت شوند. در این شرایط خلاقیت نویسندگان گرفته می شود، هر چه جلوتر می رویم محدودتر می شویم و حتی همان مجموعه های قدیمی را که سال های پیش ساخته ایم هم دیگر نمی شود تولید کرد.

وی نتیجه چنین شرایطی را کاهش کیفیت سریال سازی دانست و اظهار کرد: در فضای ایجاد شده تمرکز مدیران روی خط قرمزهاست و اینکه فیلمنامه یا مجموعه ای که ساخته می شود به کسی برنخورد یا مشکلی درست نکند. البته مدیران هم تحت فشارهای بیرونی قرار دارند اما باید حواسشان باشد که چه اتفاقی در حوزه کیفی برای سریال ها رخ می دهد و اینگونه نشود که یک شبکه ماهواره ای مثل جم رقیب ما شود.

چگینی درباره کمدی و ویژگی آن تصریح کرد: کمدی حاصل نمایش بزرگنمایی رفتارهای غلط است و نمی شود ترکیب همه چیز در یک کنش یا اتفاق درست باشد و آن مساله به کمدی تبدیل شود.

تهیه کننده «بی نمک» در پایان با اشاره به واکنش هایی که نسبت به سریال های کمدی صورت می گیرد، عنوان کرد: گاهی با سریال ها و آثار کمدی به گونه ای برخورد می شود که گویی یک فاجعه بزرگ اتفاق افتاده است. باید حوصله و تحمل بیشتری وجود داشته باشد تا چراغ سریال های طنز در تلویزیون روشن بماند.