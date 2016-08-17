به گزارش خبرگزاری مهر، سالانه حدود ۱۷۷ هزار تن پلاستیک در کشور تولید و بیش از یک میلیون تن پلاستیک مصرف و وارد چرخه پسماند می شود.

امروزه مصرف پلاستیک در جوامع شدت گرفته و هر روز شهروندان زیادی مبادرت به تولید زباله و پلاستیک می کنند. با توجه به اینکه حدود صدها سال زمان می برد تا این مواد جذب طبیعت شود، بالطبع این آمار گواه وجود مشکلات و نارسایی محیط زیستی فراوان است.

امید قلعه حسن نماینده انجمن زیست محیطی و مردم نهاد آرتوان و امیر منعم طراح و از مجریان دکور جدید برنامه «سرزمین ما» مهمانان حضوری برنامه هستند که با استفاده مجدد از مواد دیر تجدیدپذیر در زیباسازی شهری به نوعی از این مواد استفاده مجدد می کنند.

در بخش دوم برنامه هم مصطفی رضایی مدیر انجمن مردم نهاد آوای باران کوهدشت درباره آتش سوزی های جنگل های شهرستان کوهدشت و کشته شدن رشید نامداری چهره برگزیده هفته قبل روی خط تلفن خواهد آمد. مهرخ شهنازی کارشناس و فعال محیط زیست هم خبرهای زیست محیطی هفته را اطلاع می دهد.

برنامه «سرزمین ما» به تهیه کنندگی الهام پیرهادی و اجرای ابوالفضل آقاخانی کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک است که پنج شنبه ها ساعت ۹:۳۰ صبح روی آنتن می رود.