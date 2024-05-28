به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین گزارش داد که رژیم صهیونیستی شب گذشته حملات همزمان زمینی و هوایی شدیدی علیه غرب شهر رفح انجام داده است.

علاوه بر این، توپخانه رژیم صهیونیستی مناطق مختلف شهر رفح را زیر آتش گرفت. این حملات توپخانه ای ساختمان بیمارستان اندونزی در محله تل السلطان در غرب شهر رفح را نیز دربرگرفت.

همچنین پهپادهای رژیم صهیونیستی با پرواز برفراز شهر رفح به ویژه مناطق غربی آن به صورت بی امان به سمت آوارگان فلسطینی شلیک کردند.

بمباران چادر آوارگان فلسطینی در محله تل السلطان واقع در غرب رفح چندین شهید و زخمی برجای گذاشت. نظامیان صهیونیست طی بامداد امروز یک قبرستان در غرب شهر رفح را نیز ویران کردند.

بمباران زمینی و هوایی رژیم صهیونیستی علیه مناطق مسکونی شهر رفح باعث شد فلسطینی‌های زیادی در این منطقه آواره شوند.

این در حالی است که شهر رفح خود میزبان صدها هزار آواره فلسطینی است. خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که خانواده‌های فلسطینی محله تل السطان را ترک کرده اند.

خبرنگار شبکه الجزیره نیز گزارش داد که کادر پزشکی و بیماران در مرکز درمانی تل السلطان و بیمارستان اندونزی در غرب رفح محاصره شده اند.